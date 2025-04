Potravinári môžu získať dotácie na marketingovú podporu, Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila novú výzvu

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na dotácie na marketingovú podporu v potravinárstve. Pomoc má zachovať kontinuitu hospodárskej činnosti potravinárskych podnikov, udržať konkurencieschopnosť potravinárskych podnikov a zabezpečiť dostatočnú dostupnosť výrobkov vyrobených na Slovensku na trhu SR.

Ako informoval portál grantexpert.sk, medzi oprávnené aktivity patria služby spojené s výrobou obalov výrobkov, ktoré je možné podporiť do 50 % celkových nákladov a to maximálnou sumou 50 000 eur. Podporiť je možné aj služby spojené s vytváraním kvalitného obsahu so zameraním na marketing značky a to do 50 % celkových nákladov s maximálnou refundáciou 30 000 eur.

Medzi oprávnené aktivity patrí aj poradenstvo pri vývoji a prípadnom úradnom preklade textov na obaly, na ktoré je možné získať sumu do 50 % celkových nákladov pri maximálnej refundácii 7 000 eur.

Do sféry oprávnenej podpory patria aj produkcia a tlač propagačných a marketingových materiálov grafické a kreatívne návrhy a produkcia reklamných kampaní či inštalácia reklamy. Žiadosti o grant je možné podávať do 9. mája tohto roka.