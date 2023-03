Poľskí poľnohospodári sú nahnevaní, pretože im ukrajinské obilie znižuje ceny, Bulhari pristúpili k ráznejším krokom

Poľský minister poľnohospodárstva Henryk Kowalczyk sa v stretu stretol s rozhnevanými poľnohospodármi, aby našli spôsoby, ako zastaviť pokles cien obilia v dôsledku presýtenia trhu z prílevu obrovského množstva ukrajinských plodín. V Bulharsku poľnohospodári pre tento istý problém protestovali.

Po tom, čo Rusko vlani spustilo vojnu na Ukrajine a zablokovalo tradičné trasy pre vývoz ukrajinských plodín, Poľsko a ďalšie krajiny v regióne ponúkli pomoc pri tranzite ukrajinského obilia na trhy tretích krajín.

Obilie zostáva a znižuje ceny

Európska únia (EÚ), ktorá hraničí s Ukrajinou, upustila od ciel a dovozných kvót, aby uľahčila prepravu na trhy, ktoré s dodávkami počítali. Poľnohospodári v tranzitných krajinách však tvrdia, že sľúbené výstupné kanály nefungujú podľa plánu.

V dôsledku toho podľa nich obilie zostáva, zaplavuje ich vlastné trhy a znižuje ceny, čo ich vedie k strate, zatiaľ čo náklady na hnojivá a energiu prudko rastú.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki sa vyjadril, že obilie z Ukrajiny „destabilizuje náš trh“ a mali by sa podniknúť kroky na jeho urýchlený vývoz a zároveň zníženie dovozu z Ukrajiny. Zdôraznil však, že tranzit je vítaný.

Európska komisia má podľa neho k dispozícii nariadenia, ktoré majú situáciu dostať pod kontrolu, keďže má negatívne dopady aj na ostatné krajiny v regióne.

Plán nevyšiel celkom podľa predstáv

Niektorí lídri poľských poľnohospodárskych zväzov, ako napríklad Michał Kołodziejczak zo skupiny AGROUnia, ktorá organizuje aj protesty, vyzývajú Kowalczyka, aby rezignoval.

Kołodziejczak v stredu povedal, že na kompenzáciu poľnohospodárov a zlepšenie infraštruktúry vedúcich do tranzitných prístavov je potrebných najmenej 8 miliárd zlotých, pričom ukrajinské obilie by sa malo posielať priamo na miesta určenia a znova by sa mali uplatňovať colné poplatky EÚ. Ako tiež uviedol, zo stretnutia s ministrom neodíde, kým nedospejú k uspokojivým rozhodnutiam.

Kowalczyk znižujúce sa ceny pripísal celosvetovému trendu. Povedal, že zatiaľ čo od Bruselu možno očakávať viac kompenzačných prostriedkov, hlavným cieľom bolo zvýšiť vývoz obilia a uvoľniť priestor v silách pred tohtoročnou poľskou úrodou.

Pripustil, že pôvodný plán tranzitu obilia cez Poľsko nevyšiel úplne podľa predstáv. „Mali by sme pamätať na to, že musíme Ukrajine pomáhať, s tým všetci súhlasia, pretože Ukrajina bojuje za našu slobodu,“ povedal Kowalczyk a dodal, že vojna má „všetky druhy následkov“.

Bulhari blokujú hraničné priechody

V Bulharsku stovky poľnohospodárov začali trojdňovú blokádu hlavných hraničných priechodov s Rumunskom, aby protestovali proti bezcolnému importu ukrajinského obilia.

Tvrdia, že okolo 40 percent ich minuloročnej úrody zostáva nepredaných, pretože je obrovská ponuka. Zároveň len pár mesiacov pred nadchádzajúcou úrodou nemajú skladovacie miesto.

Regionálna líderka Bulharského zväzu pestovateľov obilia Daniela Dimitrovová povedala, že ukrajinský dovoz robí bulharských poľnohospodárov nekonkurencieschopnými.

„Sme solidárni s Európou a jej podporou pre Ukrajinu, ale Európska komisia by sa mala pozrieť na každý jednotlivý členský štát a urobiť farmárov konkurencieschopnými,“ vyjadrila sa.

Minulý týždeň Brusel ponúkol kompenzáciu dovedna 56,3 milióna eur postihnutým farmárom. Bulharsko by dostalo 16,7 milióna eur a Poľsko takmer 30 miliónov. Podľa demonštrantov a niektorých vlád je to však nedostatočné.