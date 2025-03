Ovplyvní epidémia slintačky a krívačky ceny mäsa a mlieka? Krátkodobo a lokálne môže, tvrdí analytik

Slovensko čelí začiatku epidémie slintačky a krívačky, ktorá môže nepriaznivo ovplyvniť farmársku produkciu. Choroba sa šíri rýchlo, a preto je podľa analytika finančných trhov XTB Mareka Nemkyho nutné okamžite reagovať na prípady nákazy medzi zvieratami. Nakazené alebo ohrozené zvieratá musia byť podľa jeho slov bez odkladu utratené, čo vedie k okamžitej strate produkcie na niektorých farmách.

„Rýchla reakcia je kľúčová pre minimalizáciu väčších strát, a preto sú teraz stanovené prísne podmienky na zadržanie choroby,“ povedal analytik.

Podiel na produkcii je minimálny

Okrem toho sa môže dočasne pozastaviť obchod s farmárskymi produktmi a živými zvieratami v postihnutých oblastiach, čo má za cieľ zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy. Tento krok môže v krátkodobom horizonte spôsobiť ekonomické straty a miestne zvýšiť ceny postihnutých produktov.

Ani Slovensko a ani Maďarsko aktuálne nepatria podľa Nemkyho medzi významných producentov v oblastiach, ktoré boli výrazne zasiahnuté nedávnou epidémiou.

Slovensko ročne vyprodukuje približne 813-tisíc ton mlieka, čo predstavuje iba 0,56 % z celkovej produkcie Európskej únie, zatiaľ čo Maďarsko s produkciou 1,73 mil. ton mlieka dosahuje podiel 1,19 %. „Tieto údaje naznačujú, že krátkodobé dopady na lokálny trh by mohli byť značné avšak na európsky trh to výrazný dopad mať nebude,“ hovorí analytik.

Pokiaľ ide o produkciu hovädzieho mäsa, ani tu nie sú tieto krajiny podľa jeho slov výraznými hráčmi. Na Slovensku sa ročne na mäso zabije približne 24-tisíc kusov dobytka, zatiaľ čo v Maďarsku je to okolo 84-tisíc kusov. V porovnaní s celoeurópskou ročnou produkciou 22,35 milióna kusov dobytka Slovensko predstavuje len 0,11 % a Maďarsko 0,38 % európskej produkcie, čo opäť poukazuje na ich minimálny podiel.

Poľsko by už bol väčší problém

Výraznejší vplyv na spotrebiteľské ceny by však mohlo mať podľa Nemkyho rozšírenie tejto choroby do krajín ako Poľsko, ktoré má približne 9 % podiel na európskej produkcii. „V takom prípade by sme mohli očakávať výraznejšie ekonomické následky na úrovni spotrebiteľských cien,“ myslí si analytik. Aktuálne sa epidémia slintačky a krívačky javí skôr ako lokálny epidemiologický problém.

Zasiahnutých bolo na Slovensku zhruba 2 770 kusov hovädzieho dobytka. „Toto číslo predstavuje len malý podiel v porovnaní s celkovým počtom približne 400-tisíc kusov hovädzieho dobytka na Slovensku,“ hovorí Nemky. Výraznejšie postihnuté boli dojnice, napriek tomu by dopad na spotrebiteľské ceny mal byť podľa analytika minimálny.

„Táto situácia nám ukazuje, že i keď epidémia postihuje istý podiel farmárskeho sektora, v širšom kontexte slovenského poľnohospodárstva ide stále len o relatívne malé čísla, čo by malo znamenať iba obmedzené ekonomické následky,“ uzavrel Nemky.