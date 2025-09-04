COOP Jednota pokračuje v otváraní nonstop predajní, tentokrát v historickej obci Lokca

Spotrebné družstvo COOP Jednota Námestovo otvára svoju piatu predajňu vo formáte 24/7 v historickej obci Lokca. Modernizovaný supermarket ponúkne nepretržité nakupovanie ako miestnym obyvateľom a mladým rodinám, ktoré tvoria výraznú časť obce, tak aj návštevníkom severnej Oravy.
Do predajne sa zákazníci dostanú bez ohľadu na otváracie hodiny, vďaka inovatívnemu systému môžu nakupovať aj bez prítomnosti personálu.
Modernizácia predajne však nekončí
Lokca patrí medzi rýchlo rastúce oravské obce a dopyt po otvorení nonstop predajne bol medzi obyvateľmi dlhodobo silný. Predajňa s plochou 400 metrov štvorcových, skladovými priestormi s rozlohou 280 metrov štvorcových a parkoviskom pre 20 áut je najvýkonnejším supermarketom družstva COOP Jednota Námestovo.
V predajni sú k dispozícii dve samoobslužné pokladne a zálohomat na výkup PET fliaš a plechoviek. Zákazníci sa môžu tešiť na široký výber lokálnych produktov.
„V Lokci je veľa mladých rodín a ľudia nás už dlhšie oslovovali s otázkou, kedy prinesieme formát 24/7 aj sem. Týmto krokom však modernizácia tunajšej predajne nekončí. Komfort zákazníkov sa ešte zvýši kompletnou rekonštrukciou, ktorú plánujeme na rok 2027 a prinesie okrem iného aj rozšírenie predajnej plochy minimálne o 300 metrov štvorcových,“ hovorí Igor Jagelek, predseda predstavenstva COOP Jednota Námestovo.
Formát 24/7
Tak ako vo všetkých predajniach COOP Jednota 24/7, aj v Lokci bude počas dňa obchod naďalej fungovať s obsluhou a po skončení bežných otváracích hodín sa automaticky prepne do samoobslužného režimu. Otvorené s personálom bude v pracovných dňoch od 6:00 do 18:00, v sobotu od 6:00 do 17:00 a v nedeľu od 8:00 do 13:00.
Potom sa predajňa prepne do nonstop režimu dostupného cez mobilnú aplikáciu COOP Jednota Klub. Po overení totožnosti si zákazník môže prostredníctvom QR kódu otvoriť vstup do obchodu, vybrať tovar, zaplatiť bezhotovostne v samoobslužnej pokladnici a s QR kódom predajňu aj opustiť.
„Formát 24/7 je navrhnutý tak, aby bol bezpečný, intuitívny a dostupný každému. Celý koncept nie je len o technológiách, ale aj o tom, že obchod vie lepšie zapadnúť do života komunity. Zákazníci majú istotu, že aj počas víkendov či sviatkov nájdu všetko potrebné a zároveň si predavačky a predavači môžu užiť voľno so svojimi rodinami,“ vysvetľuje Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.
Ide už o osemnástu automatizovanú predajňu
Predajňa v Lokci je už osemnástou automatizovanou predajňou COOP Jednota na Slovensku a zároveň piatou v rámci spotrebného družstva COOP Jednota Námestovo. Nonstop prevádzky na severnej Orave už úspešne fungujú v Rabči, Hruštíne, Bobrove a Námestove v časti Čerchle. Plánuje sa, že v najbližších mesiacoch by ich počet na severnej Orave mohol dosiahnuť až dvadsať.
COOP Jednota je najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku s najvyšším reálnym podielom predaja slovenských výrobkov vo výške viac ako 70 %. Systém COOP Jednota patrí k významným zamestnávateľom na Slovensku. Poskytuje prácu viac než 14-tisíc zamestnancom v 9 logistických centrách a 30 regionálnych spotrebných družstvách. Z nich 25 vykonáva maloobchodnú činnosť prostredníctvom takmer 2 000 predajní na celom území Slovenska.
Od založenia prvého spotrebného družstva na Slovensku ubehlo viac ako 155 rokov. Prvý Potravný spolok, predchodcu družstevného maloobchodu, založil v Revúcej Samuel Ormis v roku 1869. Jeho činnosť spočívala v zabezpečovaní potravín pre členov za prijateľné ceny.