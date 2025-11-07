COOP Jednota otvára ďalšiu nonstop predajňu, tentokrát v obci Dobrá Niva - FOTO

Slovenský obchodný reťazec COOP Jednota nepoľavuje v otváraní svojich nonstop predajní. Najnovšiu nonstop 24/7 predajňu plánuje otvoriť družstvo COOP Jednota Krupina v obci Dobrá Niva vo zvolenskom okrese. Ide o štvrtú automatizovanú predajňu v pôsobnosti družstva a v poradí dvadsiatu tretiu na Slovensku.
Predajňa prešla výraznou obnovou
COOP Jednota SUPERMARKET v Dobrej Nive patrí medzi stálice regiónu. V roku 2025 prešla výraznou obnovou, zmeny sa dotkli interiéru aj exteriéru. Predajná plocha sa takmer zdvojnásobila na 504 metrov štvorcových. Predajňa získala nové, úspornejšie zariadenie, samoobslužné pokladne, elektronické cenovky a rozšírila ponuku o dopekané pečivo pripravované priamo na mieste.
„Zrekonštruovaný supermarket COOP Jednota v Dobrej Nive má pre naše družstvo výnimočný význam. Spája sa s ním dlhá história, dôvera zákazníkov aj stabilný pracovný kolektív, ktorý tu pôsobí roky. Modernizáciu sme pripravovali s ohľadom na tradíciu aj nové potreby obyvateľov. Verím, že prinesie ešte väčší komfort a zjednoduší každodenné nakupovanie,“ uviedol predseda predstavenstva COOP Jednota Krupina Jozef Vahančík.
„Pred zhruba rokom a pol sme otvorili prvú nonstop predajňu v Šalgočke. Odvtedy sa formát 24/7 výrazne posunul. Rozšíril sa po celom Slovensku a stal sa prirodzenou súčasťou našej siete. Teší nás, že ho zákazníci prijali naprieč generáciami,“ konštatoval Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.
Funguje v hybridnom režime
Predajňa v Dobrej Nive funguje ako všetky prevádzky COOP Jednota 24/7 v hybridnom režime. Počas dňa ju obsluhuje personál, po skončení otváracích hodín sa automaticky prepne do samoobslužného režimu. Zákazníci sa do nej dostanú prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub, v ktorej si po registrácii a overení totožnosti vygenerujú QR kód.
Ten použijú pri vstupe aj pri odchode. Nákup je rýchly a intuitívny. Zákazník si vyberie tovar, naskenuje ho na samoobslužnej pokladnici a zaplatiť môže bezhotovostne kartou, mobilom či hodinkami. Bezpečnosť počas celej doby prevádzky zabezpečuje kamerový systém napojený na pult centrálnej ochrany.
COOP Jednota je najväčšia domáca maloobchodná sieť na Slovensku s najvyšším reálnym podielom predaja slovenských výrobkov vo výške viac ako 70 %. Systém COOP Jednota patrí k významným zamestnávateľom na Slovensku.
Poskytuje prácu viac než 14-tisíc zamestnancom v 9 logistických centrách a 30 regionálnych spotrebných družstvách. Z nich 25 vykonáva maloobchodnú činnosť prostredníctvom takmer 2 000 predajní na celom území Slovenska.
Od založenia prvého spotrebného družstva na Slovensku ubehlo viac ako 155 rokov. Prvý Potravný spolok, predchodcu družstevného maloobchodu, založil v Revúcej Samuel Ormis v roku 1869. Jeho činnosť spočívala v zabezpečovaní potravín pre členov za prijateľné ceny.