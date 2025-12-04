Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na nebezpečný výrobok v predajniach Sinsay. Máte ho doma aj vy?

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF oznámenie z Poľska o nevyhovujúcom výrobku. Ide o pohár z bezfarebného skla, ktorý je zvonku zdobený kvetmi, hubami a listami, výrobné číslo 578ES-MLC-ONE, krajina pôvodu Čína, výrobca Market Union Co. LTD (Ningbo).
V pohári bola laboratórnou analýzou zistená migrácia olova viac ako 3,80 ± 0,40 mg na položku a migrácia kadmia viac ako 0,190 ± 0,024 mg na položku, čo je nad maximálne povolený limit.
ÚVZ SR v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, úrad odporúča spotrebiteľom, aby ho nekupovali a už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.
Poľský dovozca LPP S.A. Gdańsk dodal uvedený výrobok do skladov a predajní Sinsay vo viacerých štátoch vrátane SR.