Červený nos spolu s Lidlom štartujú novú kampaň, tentokrát aj s novou hviezdnou posilou - VIDEO, FOTO

Červený nos spolu s Lidlom štartujú novú kampaň, tentokrát s novou hviezdnou posilou. Od pondelka sa v predajniach Lidl opäť predávajú ikonické červené nosy za symbolické jedno euro.

Výťažok z charitatívnej zbierky Radosť sa stále nosí poputuje na podporu občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors, ktoré už 20 rokov prináša radosť a smiech deťom v nemocniciach.

Kampaň je pre Lidl srdcovou záležitosťou

Ako uviedol vedúci úseku Corporate Affairs Lidl Slovenská republika Tomáš Bezák, kampaň je pre nich srdcovou záležitosťou. Pripomenul, že počas minuloročnej kampane sa podarilo vyzbierať 70-tisíc eur, ktoré pomohli financovať 365 klauniád na detských oddeleniach slovenských nemocníc.

„Tento rok veríme, že to spolu dokážeme znova, detský smiech je totiž jednou z najkrajších vecí na svete. Dobrých skutkov nie je nikdy príliš veľa, a tým, že posuniete radosť iným, zlepšíte náladu aj sebe,“ uviedol Bezák.

Tento rok kampaň prichádza aj s novinkou, a je obohatená o videá Detské vtipy, kde si rolu komikov vymenili malí herci a známi stand-upisti. Projekt vychádza z populárneho online formátu Debilné vtipy úspešnej skupiny Silné reči.

Rozveseliť deti nie je sranda

V špeciálnej sérii Lidl x Červený nos sa známi komici ako Simona Salátová, Jakub Zitron Ťapák, Joe Trendy či Jano Gordulič snažia rozosmiať svojimi vtipmi deti z divadelných krúžkov a naopak. Komici si nasadili červené nosy a záverom každého videa je výzva: Rozveseliť deti nie je sranda – nechajte to na profíkov. Jednou z tvári kampane sa stal aj známy komik a moderátor Tomáš Hudák.

„Stret detského sveta s utrpením je okamihom, ktorý vie veľmi poznačiť vnútorné prežívanie a zanechať jazvy na duši. Každý úsmev, ktorý v takých chvíľach niekto u detí dokáže vykúzliť, hojí vnútorné boľačky lepšie než hocičo iné,“ povedal Hudák, ktorý preto neváhal pomôcť ľuďom z Červeného nosa. Ako doplnil, sú to podľa neho neviditeľní hrdinovia dnešných dní.

Výťažok poputuje na klaunské návštevy

„Veľmi si vážime, že spoločnosť Lidl Slovensko a jej zákazníci budú spolu s nami opäť rozdávať deťom v nemocniciach radosť, smiech a povzbudenie,“ uviedla riaditeľka pre darcovstvo a strategickú komunikáciu občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors Katarína Kuřilová.

Ako priblížila, výťažok z predaja červených nosov poputuje na klaunské návštevy, ktoré detským pacientom a rodičom často pomáhajú zvládať ťažké chvíle.

„Podľa mnohých výskumov dokonca dokážu zlepšiť priebeh liečby. O to viac nás teší, že sa do kampane zapojili aj známi slovenskí stand up komici, ktorí svojím nadšením a humorom vzdali hold našim profesionálnym zdravotným klaunom a podporili misiu Červeného nosa. Veríme, že spolu rozosmejeme celé Slovensko,“ dodala Kuřilová.

Kampaň odštartovala v divadle

Zdravotnou klaunkou sa stala aj herečka a zástupkyňa Divadla Ludus Katarína Baranová. Práve v priestoroch Divadla Ludus slávnostne odštartovala tohtoročná kampaň. Tlačovú konferenciu ku kampani moderovali deti z divadelného krúžku, ktoré divákov rozosmiali a informovali o tom, ako ľudia môžu pomôcť chorým deťom.

„Deti z Ludusu ukázali, aké sú šikovné. Sama som v ich veku snívala o divadle a napokon som sa stala zdravotnou klaunkou. Z vlastnej skúsenosti viem, že úsmev na tvári chorého dieťaťa dokáže meniť atmosféru na celom oddelení,“ uzavrela Baranová.

Foto: SITA/Kristína Valovičová.

Poslaním občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors je prostredníctvom klaunského umenia prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. V roku 2024 klauni z Červeného nosa oslávili 20. výročie pôsobenia a zrealizovali rekordných 2 820 klauniád, z toho 2 001 priamo na detských izbách detských oddelení.

Spustili aj nový večerný program Klaunské večerníčky pre detských onkologických pacientov a získali ocenenie Honorary Superbrand 2024 za výnimočné postavenie značky. Aktuálne má združenie 68 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí za mesiac majú približne 230 návštev vo viac ako 50 nemocniciach a 20 seniorských zariadeniach.