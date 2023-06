Horváthovo ministerstvo upozorňuje na možné zvýšenie cien neregulovaných potravín pri návrhu novely z dielne Hlas-SD

Zákaz dohodnúť neprimeranú cenu pri základných potravinách by mohol rovnako ako cenová regulácia spôsobiť nedostatok tovarov.

Zásah do trhovej ekonomiky

V reakcii na návrh novely zákona o cenách od poslancov zoskupených okolo Petra Pellegriniho (Hlas-SD), ktorý parlament v máji posunul do druhého čítania, na to upozorňuje Ministerstvo financií SR.

Podľa rezortu by sa zvýšila motivácia predávajúcich vyvážať tieto potraviny do zahraničia a neuvádzať ich na slovenský trh. Takisto by sa týmto krokom mohli podľa financmajstrov zvýšiť ceny neregulovaných potravín, keďže by sa prirážka preniesla z regulovaných na neregulované potraviny.

„Vzhľadom na to, že ide o významný zásah do trhovej ekonomiky, je nevyhnutné zváženie takéhoto zásahu v rámci odbornej medzirezortnej pracovnej skupiny, kde by boli analyzované relevantné informácie a možnosti prípadnej intervencie,“ varuje rezort financií.

Upozorňuje tiež na to, že v poslaneckom návrhu chýba analýza, ktorou sa dospelo k stanoveniu maximálnej 40-percentnej výšky prirážky oproti nákupnej cene pre obchodné reťazce pri predaji potravinárskych výrobkov.

Výška obchodnej prirážky

Návrh novely zákona o cenách od predstaviteľov strany Hlas-SD upravuje výšku obchodnej prirážky, ktorá sa považuje za primeranú a pomerne nadpriemernú i v zahraničí a zároveň definuje okruh potravín, na ktoré by sa táto primeraná prirážka, ktorú reťazce nemôžu prekročiť, aplikovala.

Legislatívny návrh tiež rieši výšku sankcií, ktorá sa uplatnia v prípade, že reťazce zákaz dohodnutia neprimeranej obchodnej prirážky porušia.

Keďže problém zneužívania výšky obchodnej prirážky sa dotýka najmä veľkých obchodných reťazcov s dominantným postavením a výhodnejším postavením voči jeho dodávateľom, novelou zákona sa má definovať, kto sa v tomto smere považuje za obchodný reťazec.