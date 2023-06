Podiel slovenských potravín v obchodoch klesol, najmenšie zastúpenie majú v jednom reťazci

Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov v tomto roku dosiahol hodnotu necelých 42 percent, čo predstavuje medziročný pokles o 0,6 percentuálneho bodu. Najvyššie zastúpenie slovenských potravín majú tradične reťazce COOP Jednota, a to 54,8 %, predajne Fresh 51,3 % a CBA 50,6 %.

Najmenej slovenských výrobkov je vystavených v reťazci Lidl 34 %. Informovala o tom Potravinárska komora Slovenska (PKS), ktorá od roku 2011 uskutočňuje prieskum vystavenia slovenských výrobkov v maloobchode prostredníctvom agentúry Go4insight.

V tomto roku sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát prostredníctvom anketárov v 360 predajniach potravinových reťazcov v marci a v apríli.

Podiel slovenských potravín

Dlhodobé merania ukazujú, že podiel vystavenia slovenských potravín do roku 2017 každoročne klesal, a to z 50 % až na 37,2 %, no v roku 2018 začal opäť rásť. Následne podiel vystavených slovenských výrobkov rástol päť rokov za sebou s priemerným ročným nárastom o 1 percentuálny bod. Až sa v tomto roku rast zastavil.

„Pandémia a následne energetická kríza a vojenský konflikt na Ukrajine mali pre potravinárske odvetvie na Slovensku i v celej Európskej únii závažné dôsledky v podobe enormného nárastu vstupných nákladov na výrobu potravín. Inflácia cien potravín sa v Slovenskej republike vyšplhala na druhú najvyššiu úroveň v rámci Európskej únie, čo ovplyvňuje spotrebiteľské správanie našich občanov,“ uviedol prezident PKS Daniel Poturnay.

Reťazce s agresívnou cenovou politikou

Šéf komory zároveň dodal, že väčšina obchodných sietí nedokáže zvýšiť podiel slovenských výrobkov vo svojej ponuke. „Na Slovensku sa stále viac presadzujú reťazce s agresívnou cenovou politikou, masívnymi investíciami do reklamy a žiaľ, aj najnižším podielom slovenských potravín vo svojej ponuke,“ podotkol.

Do istej miery podiel vystavených slovenských výrobkov determinuje aj formát predajne. Najvyšší podiel je v malých predajniach, potom v supermarketoch, hypermarketoch a najnižší podiel vystavených slovenských výrobkov je v diskontoch.

Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko, vody a minerálky, víno, pivo a mliečne výrobky. Najmenej zastúpené sú cukrovinky nečokoládové, oleje, konzervované produkty a cukrovinky čokoládové.