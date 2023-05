Pomoc s vysokými cenami potravín by mala byť podľa Bíreša adresná a zameraná len na slabé skupiny

Pomoc s vysokými cenami potravín by mala byť adresná a týkať sa najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Pred rokovaním vlády takýto model načrtol nový minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozef Bíreš.

Podľa jeho slov už o tejto téme rokovali s poľnohospodármi a potravinármi, ďalej s kompetentnými ministerstvami a úradmi a čakajú ich aj stretnutia s obchodníkmi. Výstupy plánuje následne predložiť vláde.

„My sme nastavení tak, že pokiaľ by mala ísť nejaká pomoc v cenovej politike potravín, mala by byť zameraná na slabé skupiny, teda tým pomôcť, nerobiť to plošne,“ skonštatoval Bíreš.

Ako doplnil, konečné rozhodnutie bude na vláde. Zdôraznil ale, že chcú, aby to bolo úplne adresné. Minister momentálne čaká aj na vyhodnotenie už zavedeného mechanizmu zastropovania. „Mám na to svoj názor, ale budem čakať na to vyhodnotenie,“ uviedol.