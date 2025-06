EÚ vyšetruje prevzatie výrobcu Pringles firmou Mars pre obavy z rastu cien

Európska únia začala protimonopolné vyšetrovanie akvizície výrobcu snackov Kellanova spoločnosťou Mars, ktorá by mohla viesť k zvýšeniu cien pre spotrebiteľov. Komisia uviedla, že predbežné posúdenie naznačuje, že nákup môže posilniť vyjednávaciu silu Marsu voči maloobchodníkom v EÚ.

„Prevzatím spoločnosti Kellanova pridá Mars do svojho už beztak silného portfólia niekoľko veľmi populárnych značiek čipsov a cereálií,“ uviedla eurokomisárka pre hospodársku súťaž Teresa Riberová. „Keďže ceny potravín zostávajú v Európe vysoké, je nevyhnutné zabezpečiť, aby táto akvizícia ešte viac nezvýšila náklady na nákupy.“

Komisia bude v hĺbkovom vyšetrovaní posudzovať vplyv transakcie na ceny produktov oboch firiem. Mars oznámil v auguste minulého roka, že za spoločnosť Kellanova, výrobcu značiek ako Pringles a Pop-Tarts, zaplatí 35,9 miliardy dolárov (asi 30,9 miliardy eur). Akvizícia prinesie Marsu dve nové miliardové značky – Pringles a Cheez-It – k už existujúcim 15 značkám.

EÚ upozornila, že viacerí maloobchodníci v Únii vyjadrili obavy, že Mars by po prevzatí „nevyhnutných značiek“ Kellanova mohol tlačiť na vyššie ceny. „Maloobchodníci by tak mohli byť nútení akceptovať vyššie ceny, aby mohli ponúkať produkty spoločností Mars a Kellanova,“ uviedla Komisia. Vyšetrovanie má trvať do 31. októbra. Otvorenie konania nepredurčuje jeho výsledok.