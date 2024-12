Niektoré obchodné reťazce premietli zníženú DPH do cien, Fico hovorí o efektívnom nástroji proti inflácii - VIDEO, FOTO

Rozhodnutie vlády SR znížiť daň z pridanej hodnoty na základné potraviny z 10 % na 5 % a u ostatných potravín z 20 % na 19 % má za cieľ znížiť inflačný tlak. Uviedol predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom pôdohospodárstva SR Richardom Takáčom po stretnutí so zástupcami prvovýrobcov, spracovateľov a obchodníkov.

„Kde ste boli, keď inflácia za predchádzajúcej vlády bola medzi 25 až 35 %? Tvárite sa, ako keby inflácia nebola. Keby sme nerobili tieto opatrenia, tak potravinová inflácia by bola podstatne vyššia. A to bolo cieľom vlády SR, keď sme zavádzali 5 % DPH na základné potraviny, aby sme maximálne tlmili rast cien potravín. Pri tomto konkrétnom opatrení, tlmenia potravinovej inflácie, vláda vynaloží 300 miliónov eur na zníženú DPH. Ak by toto rozhodnutie neprišlo, ceny by boli vyššie,“ uviedol Fico.

Kvalitný sociálny dialóg

„Chcem oceniť kvalitný sociálny dialóg, ktorý vedieme s celým reťazcom od prvovýrobcov až po obchodníkov,“ dodal Fico, pričom podčiarkol dôležitosť spolupráce s cieľom vyhnúť sa radikálnym cenovým nástrojom. Taktiež ocenil boj obchodných reťazcov o ceny, pričom niektoré už pred Vianocami premietli zníženú DPH do svojich cien.

„My sa opäť stretneme začiatkom januára, či sa ciele naplnili. Dohodli sme sa aj na harmonograme stretávanie s celou touto vertikálou v budúcom roku. Ja som pripravený aj spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom, sa s celým týmto reťazcom stretnúť minimálne trikrát. Stoja pred nami rôzne témy, ako je investičný dlh pokiaľ ide o spracovateľský priemysel, alebo kampaň pokiaľ ide o podporu slovenských výrobkov,“ uviedol premiér. Vyjadril tiež presvedčenie, že sociálny dialóg, ktorý viedli posledné mesiace s predstaviteľmi potravinovej vertikály donesie efekt a rozhodnutie znížiť DPH potraviny bude mať významný protiinflačný charakter.

Premietnutie zníženej DPH do cien potravín

Podpredseda SPPK Emil Macho uviedol, že aj na tomto treťom stretnutí s premiérom Ficom a ministrom Takáčom všetci v potravinárskom reťazci jednoznačne garantovali premietnutie zníženej DPH do cien potravín. „Zníženie od 1. januára sa musí jednoznačne prejaviť,“ povedal Macho.

Ako uviedol, dohodli sme sa aj na tom, že po novom roku budú prebiehať pravidelné stretnutia minimálne na úrovni ministra pôdohospodárstva, kde budeme na mesačnej báze kontrolovať a riešiť problematiku, či sa zníženie prejavuje alebo nie.

„Všetci si pamätáme nedávnu tému masla. Samozrejme aj v tomto segmente existujú krízy a to nielen na Slovensku ale v celej Európe. Táto mliečna kríza vypukla naplno, a musíme s nimi rátať. Existujú ešte tlaky od pekárov, tam prebiehajú tvrdé rokovania, ale nárast cien v tomto segmente bude tlmiť znížená DPH na základné potraviny,“ vysvetlil Macho.

Podpredseda SPPK dodal, že slovenskí poľnohospodári a potravinári majú eminentný záujem, aby mal spotrebiteľ kvalitné, cenovo dostupné slovenské potraviny. Bez takýchto opatrení, by bola cenová inflácia potravín oveľa väčšia.

Potravinová inflácia

„Podotýkam, že v našom záujme je nezneužiť situáciu a to sme garantovali aj predstaviteľom vlády, aby sa to prejavilo na obchodných pultoch, čo už je aj postupne vidieť,“ povedal Macho. Dodal, že v minulosti bola potravinová inflácia na úrovni 25 až 30 %, čiže predpokladaná štyri až šesť percentná inflácia nebude vyššia ako v minulosti. Do budúcna však treba s infláciou počítať.

„Inflácia je fenomén, ktorý vyrieši iba trh a uvidíme aký bude vývoj. Tá inflačná špirála, ak sa pozriete na okolité štáty, je veľmi podobná ako u nás a stále sa zvyšuje. Nedá sa zaručiť aký bude vývoj cien. Závisí to od ceny komodít atď. V rámci dohodnutého dialógu počas budúceho roka, preto budeme hľadať riešenia aby to spotrebiteľ videl,“ konštatoval Štefan Mácsadi viceprezident Zväzu obchodu SR.