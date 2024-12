Ceny potravín budúci rok neklesnú, Ficova vláda podľa KDH nezvláda situáciu - VIDEO

Ceny potravín budúci rok neklesnú, napriek sľubom vlády Roberta Fica. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) varuje, že naopak ceny môžu rásť. „Vláda Roberta Fica stavila na argument, že od budúceho roka by ceny potravín mali klesať, pretože prišla so zníženými sadzbami DPH, no čísla dokazujú, že to je nezmysel,“ upozornilo KDH.

„Jediné opatrenie, od ktorého kabinet Roberta Fica očakával, že nejakým spôsobom bude ľuďom kompenzovať všetky opatrenia, ktoré im vyplývajú z konsolidačného balíka, boli práve ceny potravín. Videli sme, že sa vláda stretla s obchodníkmi, aj s producentmi potravín a ďalšími inštitúciami, ktorých nabádali, aby preniesli znížené sadzby DPH do koncových cien. Vrcholom paniky je, že Ján Richter, poslanec NR SR, hovorí dokonca o tom, že budúci rok nás možno čaká regulácia cien potravín,“ upozornil ekonomický expert a poslanec KDH Jozef Hajko.

Ekonomický nezmysel a populizmus

Kresťanskí demokrati považujú snahy vlády o reguláciu cien za číry ekonomický nezmysel a populizmus. Hajko zdôraznil, že podobné pokusy v iných krajinách neviedli k dlhodobému zníženiu cien.

„Možno v krátkodobom horizonte v niektorých položkách, ale v konečnom dôsledku to viedlo úplne k opačnému výsledku, a to k všeobecnému zvýšeniu cien potravín,“ spresnil Hajko.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Riešenie situácie

Ako riešenie tejto situácie KDH navrhlo, aby sa pristúpilo ku konkrétnym opatreniam. „Ak vznikajú problémy v pri predaji, ministerstvo financií má možnosť kontrolovať obchodníkov, no toto sa nedeje,“ uviedol Hajko. Poukázal aj na nedostatočný stav zamestnancov Protimonopolného úradu SR, ktorý čelí zníženiu počtu zamestnancov na pokyn vlády, čo komplikuje kontrolu trhu.

KDH tiež navrhlo zmapovanie trhového reťazca, aby sa zistilo, prečo sú ceny na Slovensku vyššie ako v okolitých štátoch. „My nevieme, čo spôsobuje vysoké ceny potravín na Slovensku, že sú vyššie ako v okolitých štátoch. V Česku sa na to podujali už pred dvomi rokmi. U nás takéto niečo neexistuje. Na januárovom stretnutí dostali jednotliví ministri úlohy, aby to zmapovali, no výsledky nevidíme. Potom by prichádzali aj dlhodobé opatrenia, ktoré súvisia s tým, že musíme vidieť, ako sme v poľnohospodárstve a potravinárstve investične poddimenzovaní a čo s tým treba robiť,“ uzavrel Hajko.