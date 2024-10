Dôchodcovia by mohli po novom roku kontrolovať zníženie cien potravín, Fico s Takáčom uvažujú aj o ďalšom riešení (video)

Na spoločnom stretnutí s poľnohospodármi a potravinármi sme sa nemohli vyhnúť problematike znižovania dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny po 1. januári 2025. Uviedol predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča na piatkovej tlačovej besede po stretnutí so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK).

Dodal, že riešenie vidí aj v podpise spoločného memoranda, v ktorom sa nastavia potrebné parametre a kontrolne mechanizmy pre výrobcov, ako aj obchodníkov.

Oslovia dôchodcov

„Oslovíme znova aj Jednotu dôchodcov Slovenska (JDS), aby nám pomohla pri monitorovaní toho, ako sa zníženie DPH pretaví do cien po 1. januári,“ informoval Fico. Dodal, že v súčasnej dobe sú vďaka legislatívnym zmenám oveľa ďalej a majú nástroje na kontrolu cenotvorby, ako aj marží výrobcov aj obchodníkov.

„Čiže máme silné nástroje a preto verím, že dôjde k dohode, aby štát nemusel pristúpiť k tvrdým opatreniam. Priestor cez legislatívu na to máme,“ objasnil premiér a doplnil, že ďalšie stretnutie je naplánované po návšteve Číny.

Štátna pomoc

Fico po stretnutí zároveň konštatoval, že počas ich vlády sa vracajú do obdobia, kedy štát aktívnejšie pristupuje k štátnej pomoci pre poľnohospodárov a potravinárov. Dodal, že minulý rok bola výška štátnej podpory pre sektor viac ako 100 miliónov eur.

„Tento rok aj napriek ťažkej finančnej situácii, výška pomoci predstavovala sumu okolo 60 miliónov eur a v tejto výške pomoci budeme pokračovať aj v roku 2025. Nemôžeme skončiť tak, že podpora sektoru bude nula, alebo len malá čiastka, ako to bolo počas predchádzajúcej vlády. Počas nášho mandátu budeme schopný zagarantovať túto štátu pomoc,“ informoval Fico a dodal, že situáciu ohľadom priamych platieb pre poľnohospodárov, bola splnená a v tomto roku sa budú prvýkrát vyplácať aj preddavky pre nich v objeme 300 miliónov eur.

Doplnil, že SPPK bude mať taktiež možnosť podávať iniciatívne legislatívne návrhy na efektívnejšie fungovanie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Podpora domácich výrobkov

Medzi dôležité otázky zaradil premiér aj podporu slovenských potravinárskych výrobkov a ich propagáciu. „Musíme hľadať všetky možnosti a kampane na podporu domácich výrobkov. Požičiam si preto jeden výrok: Vlastenectvo Slováka končí pred dverami obchodného reťazca. Slovák siaha po lacnejšom výrobku aj napriek nižšej kvalite oproti domácemu produktu. Bude potrebná preto kampaň na podporu domácich produktov a oslovíme možno aj osobnosti pre získanie tejto podpory,“ konštatoval Fico.

Minister Takáč po spoločnom stretnutí prízvukoval deklarovanie podpory pre sektor poľnohospodárstva a potravinárstva. „Už to nebudú roky, že bude tento sektor bude finančne poddimenzovaný, ako to bolo predtým. My to môžeme garantovať iba ak budeme vo vláde,“ povedal Takáč a dodal, že veľký problém z prechádzajúcich období, ktorý ich čaká je hrozba prepadnutia nevyčerpaných prostriedkov.

„Máme viacero krokov a opatrení a budeme chcieť pomocnú ruku aj od Európskej komisie,“ vysvetlil Takáč s tým, že cieľ je, aby tieto prostriedky neprepadli.

Dobrý pocit zo stretnutia

Predseda SPPK Andrej Gajdoš konštatoval, že osobne má dobrý pocit zo stretnutia.

„Už vidíme aj nejaké kroky. A sme radi za prísľub pomoci, ktoré sú bežné v štátoch Európskej únie. My chceme robiť a nie protestovať ako v západných krajinách, kde im podpory krátili. Konečne si môžeme robiť plány, čo bude mať pozitívny dosah na poľnohospodársky sektor. Ponúkli sme aj riešenia na zefektívnenie fungovania procesov na PPA a vítame aj tému pozitívnej propagácie domácich produktov,“ uzavrel Gajdoš.