Po úspešnom otvorení troch predajní na Slovensku Biedronka rozširuje svoju pôsobnosť do Senice. Nová predajňa s rozlohou 800 štvorcových metrov, umiestnená v nákupnom centre vo štvrtok oficiálne otvorila svoje brány.

Otvorenie predajne vytvorilo 19 nových pracovných miest a otváracia doba predajne bude denne: od pondelka do soboty od 7:00 do 21:00 a v nedeľu od 8:00 do 20:00.