Aké jedlo si zbaliť na výlet? Odborníci ponúkli tipy, ako si neotráviť rodinu a zároveň byť šetrný k prírode

Leto je ideálnym obdobím na cestovanie a objavovanie nových miest, avšak s teplým počasím prichádza zvýšené riziko kontaminácie potravín. Pri príprave občerstvenia na cesty je kľúčové zabezpečiť, aby jedlo zostalo čerstvé a bezpečné na konzumáciu, a zároveň správne triediť všetok odpad vzniknutý počas výletu.

Dôležité sú čisté nádoby

Významné pokyny v tomto smere ponúkli odborníci, vrátane Kataríny Fašiangovej, riaditeľky odboru bezpečnosti potravín a výživy z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, a Kataríny Kretter, riaditeľka komunikácie z OZV ENVI – PAK.

„Uvarené jedlá by nemali byť vôbec pri izbovej teplote, ak ich hneď neskonzumujeme. Všetky uvarené a skaze podliehajúce potraviny je potrebné uchovávať v chlade,“ uviedla Fašiangová s tým, že dôležité sú tiež vákuové obaly a čisté nádoby.

Ako upozornila, pri plánovaní jedál na cesty by sme sa mali vyhnúť potravinám rýchlo podliehajúcim skaze, ako sú jedlá obsahujúce vajcia, mäso, mliečne výrobky a náchylné ovocie. Namiesto toho odporúča obložené pečivo s tvrdým syrom, suchou salámou alebo džemom.

„Z ovocia si vyberajte banány, melóny, jablká či hrušky. Na sladké občerstvenie sú ideálne keksíky a domáce koláče,“ dodala Fašiangová.

Praktické tipy od šéfkuchára

Šéfkuchár Martin Novák pridal praktické tipy. „Na výlet do hôr si zvyknem do skla pripraviť pečené mäso, ktoré sterilizujem. Keď beriem deti na kúpalisko, pribalím zapekané toasty v termotaške. Sendvič s údeným pastrami, mäsom alebo obložená bageta s krájanou zeleninou padnú vhod pri návšteve hradov a zámkov či pri prechádzkach mestom. Sušené ovocie a iontové izotonické nápoje vám zase dobijú energiu po fyzickej aktivite,” povedal Novák.

Katarína Kretter z OZV ENVI – PAK upozornila na skutočnosť, že odpadkové koše v prírode nenájdeme na každom rohu.

„Problémy spojené s voľne pohodeným odpadom vnímame veľmi citlivo. Preto aj cez našu iniciatívu Vezmi si ma a viaceré naše projekty a osvetové aktivity učíme ľudí, aby v prírode nevytvárali odpad. Platí, že čo si so sebou do prírody alebo na výlet donesieme, to si so sebou aj odnesieme, prípadne vyhodíme do najbližšieho koša. A ak je na to príležitosť, odpad vždy správne vytriedime,” povedala Kretter a doplnila, že odpadky sa v prírode nerozložia za dva dni, trvá im to veľmi dlho a v niektorých prípadoch až stovky rokov.

Navyše kontaminujú pôdu a vodu a priťahujú hlodavce či iné živočíchy. Preto by sme sa aj počas cestovania a výletov mali správať v prírode zodpovedne a za žiadnych okolností by sme odpadky nemali hádzať na zem, zhrnula Ketter.