Vonnová ovládla zjazd v St. Moritzi. Preteky SP vyhrala prvýkrát od roku 2018

Americká reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Lindsey Vonnová predviedla vo Svetovom pohári v zjazde vo švajčiarskom St. Moritzi pozoruhodný návrat a získala svoje prvé víťazstvo na tomto fóre od roku 2018. Pre 41-ročnú Vonnovú je to už 83. triumf v SP, dosiahla ho 20 rokov po svojom premiérovom úspechu. Stala sa najstaršou víťazkou v histórii tohto seriálu.
Rodáčka z Minnesoty sa minulú sezónu vrátila do súťažného diania po tom, čo v roku 2019 ukončila kariéru kvôli zraneniu. Vlani sa stala najstaršou ženou, ktorá sa v SP dostala na pódium, keď skončila druhá v super-G v Sun Valley.
A teraz ukázala, že je po návrate v skvelej forme – s výrazným takmer sekundovým náskokom zdolala 24-ročnú Rakúšanku Magdalenu Eggerovú, tretia bola ďalšia rakúska reprezentantka Mirjam Puchnerová.
Vonnová v piatok štartovala s číslom 16 zo 61 pretekárok a mala najlepšie časy v každej zo sekcií trate. Svoj úspech oslávila telefonátom s otcom, počas ktorého prežívala emócie, ktoré silne podčiarkli význam jej návratu.
Lindsey Vonnová spolupracuje s bývalým nórskym olympijským šampiónom Axelom Lundom Svindalom, ktorý jej pomáhal pripraviť sa na nadchádzajúcu sezónu. Jej vrcholom budú februárové zimné olympijské hry v Taliansku.
„Pracovali sme veľmi tvrdo, nielen ja, ale celý tím. Najala som Aksela, vedela som, že lyžujem rýchlo, ale výsledok predčil moje očakávania,“ uviedla Vonn podľa TNT.
Aksel Lund Svindal ocenil jej výkon. „Vedeli sme, že sme dobre pripravení a bojujeme o víťazstvo. Je neuveriteľné, ako dokáže byť čistá v technike, práve tam dokáže ujsť súperkám. Som trochu prekvapený, ale hlavne mám veľký rešpekt,“ poznamenal.
S týmto víťazstvom Vonnová potvrdila svoju pozíciu favoritky na zisk ďalšej olympijskej medaily. Môže ašpirovať na zlato v zjazde, ktoré prvýkrát získala ešte na ZOH 2010 vo Vancouveri.
Šancu na ďalší triumf má aj v sobotu v ďalšom zjazde SP v rovnakom stredisku, medzi favoritky bude patriť aj v nedeľu v super-G. „Dnes si oddýchnem a pripravím sa na zajtrajšok. Teším sa tiež na nedeľný super-G, v ktorom sa cítim možno ešte lepšie než v zjazde. Tento víkend si užijem na maximum,“ dodala Vonnová.