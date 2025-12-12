Vonnová ovládla zjazd v St. Moritzi. Preteky SP vyhrala prvýkrát od roku 2018

Štyridsaťjedenročná Američanka si pripísala už 83. triumf vo Svetovom pohári. Stala sa najstaršou víťazkou pretekov v histórii seriálu.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Lindsey Vonnová
Američanka Lindsey Vonnová počas ZOH 2018 v Pjongčangu. 22. február 2018 Foto: SITA/AP
Švajčiarsko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Švajčiarsko

Americká reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Lindsey Vonnová predviedla vo Svetovom pohári v zjazde vo švajčiarskom St. Moritzi pozoruhodný návrat a získala svoje prvé víťazstvo na tomto fóre od roku 2018. Pre 41-ročnú Vonnovú je to už 83. triumf v SP, dosiahla ho 20 rokov po svojom premiérovom úspechu. Stala sa najstaršou víťazkou v histórii tohto seriálu.

Rodáčka z Minnesoty sa minulú sezónu vrátila do súťažného diania po tom, čo v roku 2019 ukončila kariéru kvôli zraneniu. Vlani sa stala najstaršou ženou, ktorá sa v SP dostala na pódium, keď skončila druhá v super-G v Sun Valley.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

A teraz ukázala, že je po návrate v skvelej forme – s výrazným takmer sekundovým náskokom zdolala 24-ročnú Rakúšanku Magdalenu Eggerovú, tretia bola ďalšia rakúska reprezentantka Mirjam Puchnerová.

Vonnová v piatok štartovala s číslom 16 zo 61 pretekárok a mala najlepšie časy v každej zo sekcií trate. Svoj úspech oslávila telefonátom s otcom, počas ktorého prežívala emócie, ktoré silne podčiarkli význam jej návratu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Lindsey Vonnová spolupracuje s bývalým nórskym olympijským šampiónom Axelom Lundom Svindalom, ktorý jej pomáhal pripraviť sa na nadchádzajúcu sezónu. Jej vrcholom budú februárové zimné olympijské hry v Taliansku.

„Pracovali sme veľmi tvrdo, nielen ja, ale celý tím. Najala som Aksela, vedela som, že lyžujem rýchlo, ale výsledok predčil moje očakávania,“ uviedla Vonn podľa TNT.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Aksel Lund Svindal ocenil jej výkon. „Vedeli sme, že sme dobre pripravení a bojujeme o víťazstvo. Je neuveriteľné, ako dokáže byť čistá v technike, práve tam dokáže ujsť súperkám. Som trochu prekvapený, ale hlavne mám veľký rešpekt,“ poznamenal.

S týmto víťazstvom Vonnová potvrdila svoju pozíciu favoritky na zisk ďalšej olympijskej medaily. Môže ašpirovať na zlato v zjazde, ktoré prvýkrát získala ešte na ZOH 2010 vo Vancouveri.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Šancu na ďalší triumf má aj v sobotu v ďalšom zjazde SP v rovnakom stredisku, medzi favoritky bude patriť aj v nedeľu v super-G. „Dnes si oddýchnem a pripravím sa na zajtrajšok. Teším sa tiež na nedeľný super-G, v ktorom sa cítim možno ešte lepšie než v zjazde. Tento víkend si užijem na maximum,“ dodala Vonnová.

Viac k osobe: Aksel Lund SvindalLindsey Vonnová
Firmy a inštitúcie: FIS Medzinárodná lyžiarska federácia
Okruhy tém: St. Moritz Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní v St. Moritzi
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk