Vonnová má pred sebou jasný cieľ - olympiáda v obľúbenom Taliansku a potom skončí

Americká zjazdárka Lindsey Vonnová má presne zrátané, ako dlho by mala trvať jej druhá kariéra. Štyridsaťročná výnimočná športovkyňa chce zostať v kolotoči Svetového pohára až do zimných olympijských hier, ktoré sa v budúcom roku uskutočnia v Taliansku v jej obľúbenom stredisku Cortina d´Ampezzo.

„Bolo by to skvelé, ak by som sa ešte raz predstavila na zimnej olympiáde a potom to raz a navždy celé uzavrela,“ uviedla Vonnová pre AP, cituje ju web ORF.

Na zjazdovke Olympia delle Tofane v Cortine Vonnová v minulosti dvanásťkrát ovládla preteky Svetového pohára, šesťkrát v zjazde a šesťkrát v super G. Počas aktuálneho víkendu budú práve v Cortine preteky SP žien v zjazde a super G a Vonnová po vydarenom víkende v St. Antone mieri vysoko. Pred týždňom v Rakúsku skončila šiesta v zjazde a štvrtá v super G.

„Vo štvrtok počas tréningu som síce spadla, ale utrpela som len pár škrabancov, nič vážnejšie,“ uviedla držiteľka 82 víťazstiev v pretekoch Svetového pohára podľa FIS.

To zatiaľ posledné sa datuje k 14. marcu 2018 v zjazde vo švédskom Aare. Po týchto pretekoch na šesť rokov ukončila, resp. prerušila kariéru a pred aktuálnou sezónou sa rozhodla pre návrat, ktorý je zatiaľ viac než pozoruhodný.

Vonnová je štvornásobná držiteľka veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári. Počas úspešnej kariéry vybojovala aj dva tituly majsterky sveta a olympijské zlato v zjazde z Vancouvru 2010. Zo ZOH má dovedna tri cenné kovy (1-0-2) a z majstrovstiev sveta až osem (2-3-3).