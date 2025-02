Vonnová dala najavo sklamanie, že nie je v tíme so Shiffrinovou. Prečo chýbala na odovzdávaní medailí?

Zatiaľ čo Mikaela Shiffrinová s Breeezy Johnsonovou oslavovali v tímovej kombinácii historické zlaté medaily, Lindsey Vonnová s A. J. Hurtovou brali v novej disciplíne na svetovom šampionáte v Saalbachu iba 16. miesto.

A Vonnová bola jediná z amerického tímu, ktorá neprišla na podvečernú slávnosť odovzdávania medailí. Údajne mala naponáhlo, aby stihla otváranie lyžiarskej školy vo Švajčiarsku.

Späť k tomu, čo sa stalo pár dní pred ženskou súťažou v tímovej kombinácii. Veteránka Vonnová sa snažila presvedčiť verejnosť, že Američania by mohli vytvoriť „Dream Team“ v zložení Vonnová – Shiffrinová, teda dvoch najvýraznejších postáv svetového lyžovania z posledných 15 rokov. Lenže Shiffrinová na Vonnovej ponuku nereagovala a dokonca pôvodne oznámila, že kombinačné preteky vynechá.

Prečo ju to neprekvapilo?

Potom však nastal prudký obrat, keď sa mladšia z fenomenálneho dua rozhodla predsa len štartovať v novom formáte kombinácie. Ne však s Vonnovou, ale čerstvou majsterkou sveta v zjazde Breezy Johnsonovou. Na to 40-ročná Vonnová ohrdnuto zareagovala na sociálnej platforme X statusom: „Prečo ma to neprekvapuje…?“ a pridala aj emotikon s pokrčenými plecami.

Neskôr príspevok vymazala, ale pred médiami všetko vysvetlila.

„Možno som nepomohla sebe ani tímu tým, že som nechala svoje prsty zanechať odkaz na Twitteri. Som však ľudská bytosť a táto komunikácia ma sklamala. A dal som len najavo svoje pocity. Som človek, ktorý má pocity. Tak ma za to zastreľte,“ vyliala si srdce osemnásobná medailistka z majstrovstiev sveta.

S čím (ne)má problém?

O čosi neskôr olympijská šampiónka v zjazde z roku 2010 ešte na vysvetlenie dodala: „Nemám problém s tým, že Mikaela a Breezy jazdili spolu. Sú z nás Američaniek najlepšie a zaslúžili si to. Problém bol v tom, že mi to vedenie tímu neoznámilo a dozvedela som sa to z Instagramu. Myslím si, že to bolo neprofesionálne. Stačil krátky telefonát alebo textová správa…“

Vonnová priznala, že kombinačné preteky, ktoré sa o rok objavia aj na ZOH v Taliansku, jej nevyšli. V zjazde bola až na 21. mieste s mankom 2,51 s na najrýchlejšiu krajanku Lauren Macugovú. Jej partnerka AJ Hurtová to napokon v slalome vytiahla na konečné 16. miesto.

„Jazdila som skôr zadržane a v skutočnosti som ani nezrýchľovala. Mám pred sebou veľa práce, možno sú za tým lyžiarske topánky a možno potrebujem zmeniť celé nastavenie lyžiarskeho výstroja,“ doplnila víťazka 82 pretekov v rámci Svetového pohára a dvojnásobná majsterka sveta.