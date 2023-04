Voľby by vyhral Smer-SD, sulíkovci sú štvrtí a Hegerovi Demokrati pod piatimi percentami

Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici apríla, strana Demokrati súčasného predsedu vlády Eduarda Hegera by so ziskom 4,1 percenta hlasov ostala pred bránami parlamentu. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý zverejnila televízia Joj v diskusnej relácii Na hrane.

V prvej trojke aj Progresívne Slovensko

Agentúra prieskum robila telefonickou formou od 4. do 11. apríla na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov. Respondenti odpovedali na otázku: „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do Národnej rady SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“

Voľby by podľa prieskumu vyhrala strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) so ziskom 17,9 percenta hlasov. Nasledujú Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so 16,3 percentami, Progresívne Slovensko má 14,1 percenta, strana Sloboda a solidarita (SaS) by mala 8,3 percenta, Sme rodina 7,1 percenta, Republika 6,6 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie 6,4 percenta.

Za ľudí a kotlebovci pod dvomi percentami

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 5,8 percenta hlasov.

Pred bránami zákonodarného zboru by, naopak, okrem spomenutých Demokratov ostala aj Slovenská národná strana (4,3 percenta), Szövetség – Aliancia a Maďarské fórum (zhodne po 2,1 percenta), Za ľudí (1,8 percenta) a Kotlebovci – ĽSNS (1,4 percenta). Ostatné subjekty by podľa výsledkov prieskumu získali menej ako jedno percento hlasov.

Na základe výsledkov volieb by víťazný Smer-SD v parlamente získal 33 kresiel, Hlas-SD 29, Progresívne Slovensko 26, SaS 15, Sme rodina 13, Republika a KDH zhodne po 12 a OĽaNO 10 kresiel. Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo s tým, že vedia koho voliť, 65,2 percenta opýtaných.

Naopak, voliť by nešlo 12,7 percenta respondentov. Ďalších 20,2 percenta na otázku nevedelo odpovedať a 1,9 percenta odpovedať nechcelo.