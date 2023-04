Kollár by bol lepší premiér ako Heger. Fico je v prieskume na druhom mieste

V prieskume, ktorý pre denník Plus jeden deň robila agentúra MNFORCE, sa respondentov pýtali, ktorý z politikov by bol schopný kompetentne vládnuť z pozície predsedu vlády. Prieskum sa uskutočnil od 29. marca do 3. apríla na vzorke tisíc respondentov.

Výsledky ukázali, že najlepšie dopadol Peter Pellegrini (Hlas-SD), ktorému by verilo 35 percent opýtaných. Za ním sa umiestnil Robert Fico (Smer-SD) s podporou 27 percent. Na treťom mieste skončil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorého si vie v pozícii premiéra predstaviť 15 percent respondentov.

Terajšieho predsedu vlády Eduarda Hegera (Demokrati) by si vo funkcii vedelo predstaviť 13 percent oslovených. Richarda Sulíka (SaS), Mikuláša Dzurindu (Modrí) a Mariána Kotlebu (ĽSNS) by si ako premiéra vedelo predstaviť sedem percent respondentov a Milana Majerského (KDH) a Igora Matoviča (OĽaNO) šesť percent účastníkov prieskumu.