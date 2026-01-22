Daňové príjmy štátu vlani vzrástli o viac než dve miliardy eur, rozpočet ťahajú firmy a DPH

V minulom roku zaznamenal štátny rozpočet výrazné posilnenie daňových príjmov, ktoré medziročne vzrástli o 2,3 miliardy eur. Celkový výber daní dosiahol ku koncu vlaňajška podľa finančnej správy 20,66 miliardy eur. Najväčší podiel na raste mali daň z pridanej hodnoty (DPH) a daň z príjmov právnických osôb, ktoré dlhodobo tvoria jadro príjmovej stránky verejných financií.
Kým v roku 2019 dosahoval výber daní približne 12,3 miliardy eur a v roku 2023 necelých 17,4 miliardy eur, počas posledných dvoch rokov sa tempo rastu podľa finančnej správy ešte zrýchlilo. Podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kissa ide o dôkaz funkčných zmien v systéme. „Tento trend potvrdzuje, že finančná správa dokáže efektívne zabezpečovať príjmy štátu aj v meniacich sa ekonomických podmienkach,“ uviedol Kiss.
Boj proti daňovým podvodom
Za rastom príjmov stojí okrem samotného výberu daní aj využívanie analytických nástrojov a dátových analýz, ktoré umožňujú presnejšie identifikovať rizikové oblasti a cielene plánovať kontroly. Tento prístup má podľa finančnej správy nielen okamžitý fiškálny efekt, ale aj preventívny dosah na správanie daňových subjektov, ktoré sa postupne prispôsobujú prísnejšiemu dohľadu.
Audit štátnych dotácií odhalil slabiny systému, chýba funkčná centrálna databáza
Pozitívny vývoj pokračuje aj v boji proti daňovým podvodom, najmä v oblasti DPH. Objem identifikovaných reťazových podvodov sa od roku 2015 znížil o 91 %, čo sa podľa finančnej správy premietlo do stabilnejšieho výberu dane a nižších strát pre verejné financie. Tento trend potvrdzuje aj vývoj tzv. daňovej medzery pri DPH, ktorej odhadovaná výška sa aktuálne pohybuje pod hranicou desiatich percent.
Dvojnásobný počet kontrol
Výrazne sa zvýšila aj kontrolná činnosť v oblasti evidencie tržieb prostredníctvom systému eKasa. Počet kontrol medziročne vzrástol viac než dvojnásobne a odhalené porušenia viedli k uloženiu sankcií v celkovej výške 3,51 milióna eur. Rástla aj priemerná výška pokuty, čo má podľa finančnej správy posilniť preventívny účinok kontrol. K lepšiemu dodržiavaniu povinností prispeli aj tematické kontrolné akcie zamerané na sezónne alebo rizikové segmenty podnikania.
Efektivita samotných daňových kontrol sa zároveň zvyšuje. V roku 2025 vzrástol počet preverovaní všetkých druhov daní o 13 % oproti predchádzajúcemu roku a úspešnosť ukončených kontrol presiahla 82 %, pričom pri rizikových reťazcoch DPH dosiahla až 90 %. To potvrdzuje, že orientácia na najrizikovejšie subjekty prináša merateľné výsledky bez zbytočného zaťažovania poctivých daňovníkov. Finančná správa očakáva ďalšie posilnenie výberu daní aj v nasledujúcom období.