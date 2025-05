Zlé peniaze, zlé rozhodnutia. Trhy môžu trpieť roky. Časovať ich je ilúzia, hovorí Karpiš - ROZHOVOR

Obchodné vojny, politické populizmy, roztrasené trhy a neisté dolárové základy. Juraj Karpiš, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), v rozhovore v podcaste SITA s názvom “Má to Filipa” nekompromisne pomenúva, čo sa deje v americkej aj globálnej ekonomike. Hovorí o tom, prečo centrálne banky nedokážu čarovať, ako sa zodpovedne pripraviť na recesiu – a čo by mali vedieť tí, ktorí dnes začínajú investovať.

Amerika ako rozvíjajúci sa trh? Bohužiaľ áno

Karpiš v rozhovore tvrdí, že Spojené štáty sa svojou ekonomickou politikou začínajú podobať na rozvíjajúce sa krajiny.

„Trump robí rozhodnutia, ktoré sú symptomatické pre krajiny ako Turecko či Venezuela. Rozbieha obchodné vojny, tlačí na centrálnu banku, uvaľuje clo aj na ostrovy s tučniakmi,“ komentuje ironicky Karpiš a obavy má najmä z toho, že tieto kroky nie sú výsledkom nepochopenia, ale politickej stratégie.

Podľa Karpiša sa Trump obklopil poradcami, ktorí mu jeho nápady nielen nevyvracajú, ale ich aktívne presadzujú a výsledkom je útek kapitálu z USA, pád dolára a rast napätia na svetových trhoch.

Centrálne banky s vybitým arzenálom

Americký Fed je podľa Karpiša pod extrémnym tlakom. „Znižovanie úrokov len preto, že si to želá prezident, by bol signál paniky a trhy by mohli zareagovať ešte horšie,“ varuje a poukazuje na to, že po veľkej finančnej kríze v roku 2008 sa najväčšie prepady trhov dostavili práve po znížení sadzieb – nie pred nimi. Aj preto si Karpiš nemyslí, že teraz je čas robiť „veľké stávky“, naopak, odporúča trpezlivosť, disciplínu a diverzifikáciu.

Zlaté pravidlá pre investorov

Ako „finančný hygienik“, ako sa Karpiš sám s úsmevom nazýva, neodporúča špekulovať, ale držať sa plánov. „Človek, ktorý má portfólio rozdelené medzi akcie, nehnuteľnosti, zlato a rezervu, je v pohode,“ tvrdí. Zlato podľa neho nie je len poistka pred infláciou – ale aj únikový nástroj, ak sa svet naozaj zblázni. „Ja dúfam, že ho nebudem musieť nikdy použiť ako výmenný prostriedok pri úteku z krajiny, ale človek nikdy nevie,“ hovorí Karpiš s typickým čiernym humorom.

Začínate investovať? Nesnažte sa byť génius

Karpiš ponúka praktické rady aj pre úplných začiatočníkov:

najprv si vytvorte finančnú rezervu (aspoň polročné výdavky),

potom si založte účet u dôveryhodného brokera,

a nakoniec si nastavte pravidelný investičný plán do ETF fondov.

„Nemáme luxus byť len v eurách. Euro je zlá mena. Musíme si pomáhať – a diverzifikovať,“ pripomína autor knihy Zlé peniaze.

Nečasujte trh. Nepanikárte. Držte sa plánu.

V závere rozhovoru zaznieva jednoduché, ale o to dôležitejšie posolstvo:

Nepokúšajte sa trh prekabátiť, neinvestujte podľa tlačoviek a nikdy, nikdy si nemyslite, že práve vy ste ten, kto vždy trafí dno. — Juraj Karpiš

Čo sa dozviete, ak si pozriete celý videorozhovor: