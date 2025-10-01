Taliban vypol Afgancom internet. Ľudia až teraz zisťujú, aký bol dôležitý

Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok vyzvala afganské hnutie Taliban, aby okamžite obnovilo internet a telekomunikácie v krajine. Udialo sa tak 24 hodín po zavedení celoštátneho výpadku.
Vláda začala začiatkom tohto mesiaca na príkaz tieňového najvyššieho vodcu Hajbatulláha Achúndzádu vypínať vysokorýchlostné internetové pripojenia v niektorých provinciách, aby zabránila „nemorálnosti“.
Zrušené všetky lety, žiadne finančné transakcie
Signál mobilných telefónov a internetové služby v pondelok večer oslabili, až kým pripojenie nekleslo pod jedno percento bežnej úrovne. Afganci sa nemôžu navzájom kontaktovať, online podniky a bankové systémy zamrzli a diaspóra v zahraničí nemôže uskutočňovať finančné prevody a posielať rodinám v Afganistane peniaze.
Novinári agentúry AFP boli svedkami toho, ako boli v utorok na letisku v Kábule zrušené všetky lety. „Obmedzenie prístupu takmer úplne odrezalo Afganistan od vonkajšieho sveta a predstavuje riziko spôsobenia značných škôd afganskému ľudu, okrem iného ohrozením hospodárskej stability a zhoršením jednej z najhorších humanitárnych kríz na svete,“ uviedla vo vyhlásení Misia OSN pre pomoc Afganistanu (UNAMA).
„Súčasný výpadok predstavuje ďalšie obmedzenie prístupu k informáciám a slobody prejavu v Afganistane,“ dodalo sa v správe. Úrad OSN pre ľudské práva označil výpadok prúdu za „mimoriadne závažné porušenie ľudských práv“.
Nefungujú žiadne služby
„Dnes ráno som prišiel do práce, ale nemôžeme podnikať, pretože klienti nemajú prístup k online bankovníctvu, transakciám, výberu hotovosti ani autorizácii peňazí,“ povedal agentúre AFP v Kábule bankový pracovník, ktorý si neželal byť menovaný. „Keď bol internet, nikdy sme si neuvedomovali, aký je dôležitý.“
Pošta tiež nemohla fungovať, pretože na vykonávanie svojej práce potrebovala bankové služby, uviedli zamestnanci agentúre AFP.