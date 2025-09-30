Rekordné zlato je „hviezdou trhu“. Analytik prognózuje, kde až môže vyletieť

Akciové trhy v Ázii pokračovali v raste druhý deň po sebe a cena zlata dosiahla v utorok ďalší rekord, keďže investori reagovali na rastúce očakávania, že americký Federálny rezervný systém (Fed) v tomto roku zníži úrokové sadzby ešte dvakrát.
Fed už tento mesiac znížil sadzby – prvýkrát od decembra – a očakáva sa, že údaje o trhu práce, ktoré budú zverejnené tento týždeň, ukážu pokračujúce spomaľovanie trhu práce, čo by Fed-u umožnilo uvoľniť menovú politiku.
Naďalej veľké rozdiely
Napriek tomu však panujú obavy z možného dočasného zatvorenia federálnych inštitúcií v USA, keďže republikáni a demokrati sa nedohodli na ich financovaní. Vedúci predstavitelia Kongresu sa v pondelok stretli s prezidentom Donaldom Trumpom, aby našli riešenie, no podľa senátora Chucka Schumera naďalej pretrvávajú „veľké rozdiely“.
Napriek neistote rástli akciové indexy v Hongkongu, Šanghaji, Sydney, Tchaj-peji, Singapure, Manile a Wellingtone, zatiaľ čo Tokio, Jakarta a Soul mierne klesli.
Cena zlata sa priblížila k 3 852 dolárom za uncu, pričom špekulácie hovoria o možnom dosiahnutí hranice 4-tisíc dolárov, keďže od začiatku roka vzrástlo takmer o 50 percent. Stephen Innes zo SPI Asset Management poznamenal, že zlato už nie je len zaisťovacím nástrojom, ale stalo sa „hviezdou trhu“ odrážajúcou politickú neistotu.
Skok ťažobnej spoločnosti
Medzitým medzinárodná dcérska spoločnosť čínskeho ťažobného giganta Zijin Mining Group zaznamenala na burze v Hongkongu prudký rast o 66 percent, pričom v počiatočnej verejnej ponuke získali jej akcie viac ako tri miliardy dolárov.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,5 % na 67,62 USD za barel.