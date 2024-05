Zlato dosiahlo historický rekord, do trezorov ho prikupujú aj centrálne banky

Na nové historické rekordy vyskočili v posledných dňoch nielen akciové indexy naprieč svetom, ale i cena zlata. Tá vzrástla na historický rekord takmer 2 450 dolárov za trójsku uncu. Len od začiatku tohto roka to znamená rast ceny o 19 %.

„Jarnú korekciu predchádzajúceho rastu cien zlata máme teda definitívne za sebou,“ skonštatoval analytik Next Finance Jiří Cihlář.

Znižovanie úrokových sadzieb

Zlato ženie vpred podľa neho to, že investori po dlhých mesiacoch neistoty konečne vidia, že najväčšie centrálne banky sveta pôjdu dolu s úrokovými sadzbami.

V prípade Európskej centrálnej banky to vyzerá so začiatkom cyklu znižovania úrokových sadzieb na jún, v prípade amerického Fed-u by to malo prísť v septembri.

Záujem o zlato rastie

„S klesajúcou úrokovou atraktivitou eura a dolára zákonito rastie záujem o zlato,“ hovorí analytik.

Je pritom podľa neho pravdou, že rast cien zlata v posledných mesiacoch odšprintovalo už len zistenie investorov, že americký Fed už nehodlá ďalej zvyšovať úrokové sadzby.

„Predsa len, čím bol dolár úrokovo atraktívnejší, tým viac trpelo zlato, ktoré jednoducho nenesie žiadny úrokový výnos,“ uviedol Cihlář.

Zlato prikupujú aj centrálne banky

Ešte významnejším motorom pre rast cien zlata je podľa neho to, že ho do svojich trezorov prikupujú centrálne banky. Tie v prvom štvrťroku nakúpili viac ako 290 ton, čo je nový rekord. Centrálne banky tak zosilňujú trend, keď v rokoch 2022 a 2023 nakúpili viac než 1 000 ton ročne.

Nedeje sa tak podľa analytika len pre čisto ekonomické faktory, teda stávky na skorý pokles úrokovej atraktivity eura alebo dolára. Predsa len centrálnym bankám nejde v prvom rade o zisk.

Geopolitické faktory

Určitým dôvodom sú geopolitické faktory, keď tu máme strety na Blízkom východe či vojnu na Ukrajine. Tie ukázali, že Rusku nie je zložité zmraziť devízové rezervy denominované v dolároch.

„Aj preto veľa centrálnych bánk z rozvíjajúceho sa sveta radšej stále viac siaha po zlate. A nakoniec, za väčšie nákupy zlata centrálnymi bankami hovorí snaha znížiť závislosť na americkom dolári,“ vysvetľuje Cihlář.

Na čele zlatej horúčky stojí Čína

Nie je podľa neho náhoda, že na čele zlatej horúčky stojí Čína, ktorá v prvom štvrťroku tohto roka navýšila svoje zlaté rezervy o 27 ton.

Česko bolo za prvý štvrťrok tohto roka na piatom mieste na svete v nákupoch zlata. Česká národná banka (ČNB) ho nakúpila päť ton, vlani za rovnaké obdobie skončila šiesta s dvoma tonami. ČNB v prvom štvrťroku mala ku koncu marca v rezervách 35,58 ton zlata.

Skokový rast cien zlata

Aktuálny rast cien zlata je skokový. No a po skokovom raste vždy prichádza zostupná korekcia.

„Otázka za milión však znie, ako dlho na túto zostupnú korekciu budeme čakať? Keď sa obzrieme do minulosti, tak skokový rast cien zlata sme videli aj v roku 2008. No vtedy sa skokový rast natiahol na ďalšie tri roky a cena zlata sa vtedy zdvojnásobila. Až potom prišiel jej spätný pokles,“ uvádza analytik.

Dlhý investičný horizont

Omnoho lepšie než časovanie trhu je teda podľa neho nakupovať zlato s dlhým investičným horizontom, a to na 10 rokov či ešte viac.

„Potom nás nemusí trápiť, či korekcia príde o rok alebo o tri roky. Môžeme si užívať to, že v dlhom období ceny zlata rastú v priemere okolo 9 % ročne,“ dodal Cihlář.