Životné minimum sa od júla zvýši, niektorým to môže spôsobiť problém pri vybavovaní hypotéky

Výška životného minima sa od júla zvýši zhruba o 34 eur na jednu osobu, a to zo sumy niečo vyše 234 eur na takmer 269 eur. Pri ďalšej spoločne posudzovanej osobe je to zvýšenie o zhruba 24 eur na vyše 163 eur a ak berieme do úvahy aj dieťa tak, v tomto prípade je to nárast o takmer 16 eur na necelých 123 eur.

Upravuje sa každoročne vždy k 1. júlu. Sumy životného minima sa zvyšujú koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Do konca marca 2023 sa životné minimum zvyšovalo o koeficient rastu čistých peňažných príjmov alebo o koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto údajov bol nižší.

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Výšku životného minima ovplyvňuje aj viacero dávok, ktoré sú naň naviazané.

„Vo všeobecnosti sa dá povedať, že pre ľudí s nižším príjmom je vyššia suma životného minima pozitívna. Na jeho rast je naviazaných viacero dávok, ktoré sa proporčne zvýšia, prípadne sa efektívne zníži zdanenie cez vyššiu nezdaniteľnú časť dane,“ povedal analytik Slovenskej sporiteľne Matej Bašták.

Vplyv na hypotéku

Podľa opatrenia Národnej banky Slovenska musí žiadateľovi o úver vychádzať po splátke úveru finančná rezerva vo výške minimálne 40 % čistého príjmu. Banka pri žiadosti o úver odpočíta z čistého príjmu sumu životného minima za každého člena domácnosti a budúcu splátku úveru.

„Ak si zoberieme rodinu s manželskou dvojicou a dieťaťom, sumy životného minima pre všetkých členov domácnosti narastú o 74 eur. V praxi to znamená, že na splácanie úveru môžu vynaložiť o 74 eur menej ako doteraz. To zodpovedá zníženiu maximálnej hypotéky pri štvorpercentnej úrokovej sadzbe a splatnosti 20 rokov približne o 10-tisíc eur,“ uviedol príklad finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Ľuďom s hraničným príjmom môže aj niekoľkoeurové zvýšenie životného minima zabrániť v získaní dostatočne vysokého úveru. V tejto situácii sa môže ocitnúť odhadom podľa Búlika niekoľko tisíc ľudí.