O desať centov menej pri nákupe za 100 eur. Inflácia zmenila trend, píšu analytici

Na Slovensku namerali predbežne v Eurostate pokles cien, medzi obdobiami máj a apríl sa znížili o 0,1 percenta. Informujú o tom analytici z Dát bez pátosu na sociálnej sieti Facebook.

Zmena trendu rastu

V praxi to podľa analytikov znamená, že ak ste v apríli zaplatili za nákup 100 eur, tak v máji vás ten istý nákup stál 99,9 eura. „Nie na každom nákupe, ale tak to namerali,“ píšu s tým, že o 10 centov menej to je pri nákupe za stovku, o euro menej pri nákupe za tisícku.

Analytici si uvedomujú, že to nie je veľký pokles, ale dôležitá je zmena trendu rastu cien a oni pozerajú na trendy. „Stále vidíme aj v máji nárast cien medziročne: máj 2023 oproti máju 2022 viac ako 12 percent, ale už to nie je ako na špičke vo februári 2023, keď bol medziročný rast cien na úrovni plus 15,4 percenta,“ uviedli.

Keďže Slovensko malo podľa analytikov oproti iným krajinám eurozóny, kde sa platí eurom, asi dvojnásobný nárast cien od roku 2020, nie je už kam rásť a naopak, z toho kopca sa pri všeobecnom poklese cien všade naokolo vo svete a aj v Európe musíme dostať dole a nižšie aj my.

Pokles cien elektriny aj potravín

Ceny podľa analytikov ťahá dole trvalý pokles cien elektriny pre firmy a podniky, ale aj celosvetový pokles cien potravín. „Držme si palce, po troch až štyroch mesiacoch si to všimnete aj na bežných nákupoch,“ predpovedajú s tým, že „zvlášť niektoré komodity pôjdu dole s cenou rapídne: sledujte vajíčka a maslo“.

Upriamili tiež pozornosť aj na už viditeľný pokles cien nafty z takmer dvoch eur na 1,45 eura a benzínu k 1,5 až 1,6 eura.

„Slovenská inflácia bude ku koncu júna kumulatívne 30 percent za obdobie od januára 2020 do júna 2023. V eurozóne je to asi polovička, špičku mali už v októbri 2022, my sme pozadu takmer pol roka. A výkyv smerom hore = rast bol takmer dvojnásobný,“ priblížili.

Horšie by to však byť už nemalo, pretože vo veľa aspektoch sme dosiahli „dno“ alebo naopak „špičku“. „S dobrými správami sa s vami podelíme,“ zakončili svoj príspevok.