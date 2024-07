Letné prázdniny plné adrenalínu. Ako sa chrániť pred úrazmi a finančnými šokmi?

Letné prázdniny sú v plnom prúde. Deti zažívajú skvelé zážitky a nové dobrodružstvá. Popri tom je ideálne plniť si sny a predsavzatia. Či už vyskúšate paddleboard, oprášite skateboardovanie, alebo plánujete rekordne dlhý cyklovýlet, myslite nielen na cieľ vašich aktivít. Na to, aby ste si nové zážitky užili naplno, je dobré myslieť na správne pripoistenie, radia odborníci.

Podľa Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) počet úrazov s následnou hospitalizáciou v roku 2022 stúpol medziročne o 10,8 percenta. Z nich väčšinu tvorili pády, a to viac ako 40-tisíc. Celkovo úrazy s hospitalizáciou z dôvodu pádu stúpli o 11 percent.

Keď sa nám stane nešťastný úraz, je neskoro pýtať sa, čo sme mohli urobiť inak. Či už to bol paddleboard, skateboard, turistika, alebo aj obyčajná prechádzka po parku, na tom už nezáleží. Na vašom poistení však áno.

Rizikové trampolíny

„V roku 2023 sme najčastejšie plnili úrazy pri dopravných nehodách chodcov a cyklistov, až po nich nasledovali vodiči motorových vozidiel. Pribúdajú aj úrazy na kolobežkách, niekedy s fatálnymi následkami. Boli to však aj úrazy, ku ktorým došlo pri voľnočasových aktivitách, napríklad pád z trampolíny so zlomeným zápästím,“ uviedla senior produktová konzultantka spoločnosti MetLife Slovensko Erika Poleková.

Zlomená chrbtica a komplikované zlomeniny rúk či stehenných kostí. Aj tieto úrazy detí riešia traumatológovia každé leto po začiatku „trampolínovej sezóny“. Zvýšený počet hlásení úrazov detí pri skákaní na trampolíne eviduje aj Uniqa. Hoci ide nesporne o jednu z najobľúbenejších zábav detí, lekári upozorňujú, že z hľadiska nebezpečenstva úrazov patrí k najrizikovejším. Urgentné príjmy slovenských nemocníc hlásia každé leto stovky detských pacientov, ktorí sa zranili na trampolíne, pričom viac ako tretinu úrazov tvoria zlomeniny.

Ako hovorí manažérka poistenia osôb v Uniqa Eva Trajboldová, v prípade takýchto úrazov majú deti nárok na odškodné, pokiaľ majú v rámci životného poistenia úrazové pripoistenie. K úrazovému a zdravotnému poisteniu môže mať dieťa aj ošetrovateľský servis a pripoistenie zlomenín kostí zdarma. Počas naháňačiek okolo zabezpečenia ošetrenia či prevozu do nemocnice navyše kedykoľvek pomôžu asistenčné služby.

Allianz – Slovenská poisťovňa v minulom roku evidovala 11 705 detských úrazov, za ktoré vyplatila 2,95 milióna eur. Každý deň tak pripadlo v priemere 30 úrazov detí. „Zaujímavosťou je, že až 61 percent detských úrazov sa stáva chlapcom. Súvisí to zrejme so skutočnosťou, že chlapci vo väčšej miere športujú, vyberajú si nebezpečnejšie športy a aj viac pri nich riskujú,“ konštatuje hovorkyňa Allianz Lucia Strnad Muthová.

Dominujú pády a dopravné nehody

Podľa NCZI priemerná dĺžka hospitalizácie trvala 6,1 dňa. Najčastejším zranením pri páde, ktoré si vyžiadalo hospitalizáciu, bolo poranenie bedra a stehna. Ďalšie zranenia pri páde, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu osoby, boli poranenia kolena a predkolenia, poranenia hlavy, poranenia pleca a ramena, poranenie lakťa a predlaktia a poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy.

Druhou najčastejšou príčinou úrazu v roku 2022 bola podľa NCZI dopravná nehoda. Najčastejšie sa obeťami, a to až v 935 prípadoch, stali cyklisti. Ďalej to boli cestujúci v osobnom automobile, či motocyklisti. U hospitalizovaných cyklistov to boli najmä traumatické vnútrolebkové poranenia, zlomenina pleca a ramena, zlomenina lebky a tvárových kostí, alebo zlomenina predlaktia.

„Keďže závažné poranenia často spôsobujú trvalé následky s finančným dopadom na celú rodinu, odporúčame verziu poistenia s progresiou. Čím sú trvalé následky závažnejšie, tým je plnenie vyššie, až do 10-násobku poistnej sumy. Keďže úrazy postihujú všetky vekové kategórie, umožňujeme našim klientom využitie až do 80. roku života,“ dodala Poleková.