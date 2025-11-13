Zisk skupiny ČSOB vzrástol na 90 miliónov eur, banka posilňuje aj cez akvizície

ČSOB dosiahla ku koncu septembra konsolidovaný zisk 83,2 milióna eur, čo predstavuje medziročný rast o viac ako 9 %. Spolu s výsledkami sesterskej ČSOB Poisťovne dosiahla celá skupina zisk 90,4 milióna eur, oproti 75,6 milióna eur v rovnakom období minulého roka.
Aj napriek zložitejšiemu ekonomickému prostrediu, legislatívnym zmenám a pokračujúcemu vplyvu mimoriadneho bankového odvodu spoločnosť podľa jej vyjadrení potvrdila svoju pozíciu jedného z najstabilnejších finančných domov na Slovensku.
Zisk ťahal predovšetkým rast úverov
Generálny riaditeľDaniel Kollár zhodnotil obdobie ako ďalší dôkaz rastu a odolnosti banky. Zároveň pripomenul, že len niekoľko mesiacov po oznámení akvizície 365.bank sa ČSOB dohodla aj na kúpe spoločnosti Business Lease, čo má po schválení regulačnými úradmi ďalej posilniť pozíciu bankovej skupiny v oblasti operatívneho lízingu.
Zisk banky ťahal predovšetkým rast úverov a depozít. Objem úverov poskytnutých klientom sa ku koncu septembra medziročne zvýšil o 10,3 % na 12,9 miliardy eur. Najrýchlejšie rástlo portfólio firemných úverov o 27,9 %, nasledovali úvery na bývanie s rastom o 7,5 % a investičné úvery pre živnostníkov a malé podniky o 5 %.
Vklady klientov dosiahli 9,3 miliardy eur, čo je medziročný rast o 2,2 %, pričom banka eviduje aj trvalý záujem domácností o investovanie do podielových fondov. Čisté úrokové výnosy sa zvýšili o 4,5 % na 210,6 milióna eur, podporené pokračujúcim rastom úverového portfólia v retailovom aj firemnom segmente.
Rýchlejší rast prevádzkových nákladov
Výnosy z poplatkov a provízií dosiahli 73 miliónov eur, čo predstavuje medziročný rast o 7 %. K celkovému nárastu výnosov o 7 % na 303,4 milióna eur prispeli aj vyššie zisky z finančných operácií a obchodovania.
Na druhej strane prevádzkové náklady rástli rýchlejšie, medziročne o 12 miliónov eur na 188,8 milióna eur. Dôvodom sú vyššie mzdové výdavky spôsobené infláciou, ako aj investície do modernizácie IT infraštruktúry a digitalizácie služieb.
Dôsledok legislatívnych zmien
„Medziročný nárast prevádzkových nákladov je jedným z dôsledkov legislatívnych zmien a makroekonomického prostredia, ale aj významných investícií do digitalizácie,“ uviedol Kollár.
Banka vytvorila opravné položky vo výške 3,8 milióna eur, čo je výrazný rozdiel oproti minulému roku, keď rozpustila rezervy v objeme 14,1 milióna eur. Na vývoj pôsobili najmä geopolitické faktory, ako rastúce napätie na Blízkom východe, ktoré zvyšujú neistotu na finančných trhoch. ČSOB deklaruje, že bude aj naďalej aktívne monitorovať riziká spojené s globálnym vývojom.