ČSOB zvyšuje poplatky. Klienti si priplatia za hypotéky, karty aj bankomaty

Ako sme informovali ešte začiatkom septembra, klienti ČSOB si budú musieť od novembra 2025 siahnuť hlbšie do vrecka. Banka oznámila zmeny vo svojom cenníku, ktoré zasiahnu väčšinu jej služieb. Od hypoték a úverov až po používanie bankomatov či kartové transakcie. V praxi budú mať nové poplatky výrazný dopad na peňaženky klientov.
Najväčšie zmeny čakajú ľudí, ktorí plánujú kúpu bývania. Poplatok za vinkuláciu, teda zabezpečenie finančných prostriedkov pri úvere na nehnuteľnosť, vzrastie zo 150 na 200 eur, čo predstavuje nárast o tretinu. Spracovanie hypotéky alebo účelového úveru na bývanie bude po novom stáť 300 eur namiesto doterajších 250 eur.
Banka mení aj spôsob, akým účtuje úpravy splácania. Doterajší „odklad splátok“ nahrádza pojem reštrukturalizácia, ktorá zahŕňa aj predĺženie doby splatnosti. Za túto službu si banka účtuje 20 eur pri spotrebiteľských úveroch a 90 eur pri hypotékach.
Zmeny sa dotknú aj používania platobných kariet. Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky bude po novom stáť 1,50 eura namiesto jedného eura. Cieľom je motivovať klientov využívať mobilnú aplikáciu alebo internetbanking, kde zostáva služba bez poplatku. Zvýši sa aj poplatok za platby kartou za hazardné hry, lotérie či stávkovanie, a to z 5 na 7 eur za transakciu. Banka tým chce obmedziť rizikové typy platieb.
Zdraženie sa nevyhne ani klientom so staršími produktmi. Mesačný poplatok za balík služieb ČSOB Pohoda stúpne zo 6 na 7 eur, pri zľavnenej verzii z 3 na 3,50 eura. Hoci ide o relatívne malú sumu, pri ročnom prepočte to klienti pocítia. ČSOB odporúča prechod na novšie balíky, ktoré podľa nej lepšie zodpovedajú súčasným potrebám zákazníkov a ponúkajú výhodnejšie digitálne riešenia.
Banka zároveň predstavila nové služby, ako okamžité platby a trvalé príkazy, ktoré umožnia rýchlejšie transakcie v rámci SEPA priestoru. Tieto inovácie majú prispieť k modernizácii a zefektívneniu platieb. Všetky zmeny nadobudli účinnosť 7. októbra 2025 pre nové služby a 1. novembra 2025 pre úpravy cenníka.