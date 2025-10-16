ČSOB odstaví internetbanking aj appku. Kedy a čo všetko nebude fungovať?

Ak patríte medzi klientov ČSOB, mali by ste si na najbližší víkend naplánovať bankové úlohy s predstihom. Banka totiž avizovala plánovanú technickú odstávku, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. októbra od 00:01 hod. do nedele 8:00 hod. V tomto čase budú nedostupné online služby, ako sú internetové bankovníctvo Moja ČSOB, mobilná aplikácia ČSOB SmartBanking, webová stránka www.csob.sk aj rozhranie ČSOB API (PSD2).
Znamená to, že počas odstávky si klienti nebudú môcť pozrieť zostatok na účte, zrealizovať prevody či využiť služby cez aplikáciu alebo web. Platby kartou v kamenných predajniach aj na internete však budú fungovať bez obmedzení, rovnako ako výbery hotovosti z bankomatov ČSOB. Jedinou výnimkou bude vklad hotovosti cez recyklačné bankomaty, ktorý počas odstávky nebude dostupný.
ČSOB sa svojim klientom za dočasné komplikácie ospravedlnila a dodala, že odstávka je nevyhnutná pre ďalšie skvalitňovanie služieb.
Nejde o nič nezvyčajné
Banky podobné údržby vykonávajú pravidelne, najčastejšie počas víkendov a nočných hodín, keď je prevádzka systémov najnižšia. Cieľom týchto zásahov je vylepšenie bezpečnosti, zrýchlenie spracovania platieb či zavedenie nových funkcií.
Z pohľadu klienta ide síce o krátke obmedzenie, no práve takéto plánované technické práce zaručujú, že bankové systémy zostávajú stabilné, bezpečné a pripravené na nové digitálne trendy. Finančné inštitúcie sa v posledných rokoch snažia znižovať frekvenciu a dĺžku odstávok, no pri väčších technologických aktualizáciách sa im nedá úplne vyhnúť.
Ak teda potrebujete cez víkend zaplatiť faktúru, poslať peniaze alebo si skontrolovať účet, urobte to ešte pred polnocou z piatka na sobotu. V nedeľu ráno by už mali všetky služby ČSOB fungovať ako zvyčajne.