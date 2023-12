Zamestnávatelia kritizujú zvyšovanie daní, neadresnú pomoc s hypotékami ako aj zníženie odvodov do druhého piliera

Zamestnávatelia nesúhlasia so zákonom o štátnom rozpočte, ktorý predstavila súčasná vláda. Ako na pondelkovom brífingu povedal viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka, dôvodom je predovšetkým nedostatočná konsolidácia verejných financií.

Pol percenta je podľa neho nedostatočná konsolidácia. „Hovoríme to nielen my, ale aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a ďalší odborníci,“ poznamenal Machunka.

Rodičovský dôchodok by zrušili

Čo sa týka konsolidácie a jej spôsobu, zamestnávatelia majú výhrady, pretože sa uskutočňuje výhradne na príjmovej časti. „Zaplatia to zamestnávatelia s našimi zamestnancami,“ skonštatoval Machunka. To je pre zamestnávateľov neakceptovateľné.

Podľa Machunku navrhovali zrušenie rodičovského dôchodku, pričom z usporených prostriedkov by sa mohlo dofinancovať zdravotníctvo. „Kritizovali sme aj zdaňovanie dividend, ktoré je nespravodlivé lebo ide o dvojité zdanenie. Nepáči sa nám aj zmena financovania dôchodkového systému,“ pokračoval Machunka.

Podpora hypoték je nezmysel

Kľúčové podľa neho je, aby sa neobjavovali nové výdavky, ktoré sú štrukturálneho charakteru. „Podpora hypoték je nezmysel, pretože štát nemôže byť poisťovňou pre nezodpovedných,“ hovorí Machunka.

Rovnako aj zvyšovanie dôchodkov je nastavené podľa neho neadekvátne a prispieva to k polarizácii spoločnosti. „Hoci nespochybňujeme, že je tu skupina dôchodcov, ktorá má problém so zabezpečením svojho života, no plošné opatrenie nepomáha dostatočne a malo by byť viac určené pre nich,“ myslí si Machunka.

Aj po minulé roky sa väčšinou stáva, že vláda rozpočtový materiál schvaľuje na poslednú chvíľu. „Vyrušuje nás krátky čas na pripomienkovanie, no rozumieme tomu. Keďže chceme predísť rozpočtovému provizóriu, tak sme to akceptovali,“ doplnil Machunka.