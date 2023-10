Zákon o stavebnom sporení zvýhodňuje niektorých sporiteľov a mal by sa opäť meniť, vypustí sa pojem "domácnosť"

Zákon o stavebnom sporení by sa mal opäť meniť. Rezort financií totiž dal do pripomienkového konania jeho novelu, ktorou sa má odstrániť nejednoznačná vykonateľnosť. Vypustiť by sa mal pojem „domácnosť“, ktorú tvoria manžel, manželka a ich deti.

Dôvodom je podľa ministerstva to, že stavebný sporiteľ, ktorý je členom domácnosti, teda manžel alebo manželka, je oproti sporiteľovi, ktorý nie je členom domácnosti, neprimerane zvýhodnený.

Poslednou legislatívnou úpravou sa tak vytvorilo neadresné poskytovanie štátnej prémie z hľadiska príjmov stavebných sporiteľov a založili sa výrazne zvýšené nároky na štátny rozpočet.

Úpravy zákona o stavebnom sporení

Všetky predchádzajúce úpravy zákona o stavebnom sporení viedli podľa ministerstva financií k účelovosti, adresnosti a efektívnosti stavebného sporenia, a to aj tým spôsobom, aby prijímateľmi štátnej prémie mohli byť len ľudia s nižšími príjmami.

Na to, aby mal sporiteľ nárok na získanie štátnej prémie na stavebnom sporení, nesmel jeho príjem presiahnuť 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Výdavky štátneho rozpočtu na štátnu prémiu sa postupne znížili z približne 20 mil. eur ročne na asi 6. mil. eur ročne.

Naproti tomu v prípade stavebného sporiteľa, člena domácnosti, ktorú tvoria manželia a maloleté dieťa, sa po poslednej legislatívnej zmene zákona zvyšuje limit spoločného príjmu domácnosti na 3,25-násobok priemernej mzdy, pričom za každé ďalšie dieťa sa limit zvyšuje o ďalších 0,65-násobku priemernej mzdy.

Získanie podpory

Príjmová hranica na získanie podpory tak môže vzrásť až na asi 4-násobok súčasnej hodnoty v prípade sporiteľa v manželskom zväzku s dvoma maloletými deťmi.

Keďže priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2022 dosiahla 1 304 eur, nárok na štátnu prémiu bude mať v takomto prípade aj manžel, ako aj manželka, ktorý zarába až do 5-tisíc eur mesačne, ak majú rodičia dve deti.

Ak sa k tomu zohľadní dvojnásobná percentuálna výška štátnej prémie, domácnosť s vyššími príjmami dokáže bez problémov podľa rezortu financií vložiť znížený efektívny ročný vklad 500 eur za každého sporiteľa, teda manžel, manželka, jedno dieťa, druhé dieťa, spolu 2-tisíc eur ročne, a získať tak celkovú ročnú štátnu prémiu 280 eur.