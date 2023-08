Chcete získať štátnu prémiu k stavebnému sporeniu? Už bude stačiť sporiť menej

Ak chce stavebný sporiteľ získať v budúcom roku maximálnu štátnu prémiu, bude mu stačiť nasporiť menej prostriedkov, než je tomu doposiaľ. Vyplýva to z opatrenia ministerstva financií, ktoré dal do pripomienkového konania.

Vklad tisíc eur

Sporiteľ pri uplatnení nároku na zákonom stanovenú maximálnu sumu štátnej prémie 70 eur musí v budúcom roku vložiť na účet stavebného sporenia tisíc eur. Potrebná suma sa tak zníži z doterajších 2 800 eur.

Získanie maximálnej prémie teda bude pre ľudí dostupnejšie. Hranica percentuálnej výšky štátnej prémie sa teda zvýši zo súčasných 2,5 % na 7 % z ročného vkladu.

Každý mesiac vyše 80 eur

Ak by si sporiteľ chcel odkladať mesačne na to, aby získal plnú štátnu prémiu, musel by stavebnej sporiteľni posielať každý mesiac niečo vyše 83 eur. V tomto roku je to ešte mesačná suma cez 233 eur.

Ak si však klient uzatvorí stavebné sporenie v druhej polovici kalendárneho roka, za vklady dostane len polovicu štátnej prémie. Aktuálna suma 2 800 eur je pritom historicky najvyššia a trvá už zopár rokov.

Situácia predošlých rokov

V roku 2018 to bolo ešte 1 327,80 eura. Rovnako to bolo aj v roku 2017 a aj v roku 2016. V roku 2015 to bolo 1 207,09 eura a v roku 2014 išlo o sumu 781,06 eura.

Pôvodná výška štátnej prémie 199,2 eura bola zachovaná do roku 2000, odvtedy sa každým rokom znižovala. Štátna prémia 66,39 eura bola platná od roku 2006 do konca roku 2018. Od roku 2019 sa zaokrúhlila na sumu 70 eur.