Vstúpi Rumunsko do eurozóny? Téma by mohla byť na stole, problémy robí deficit

Rumunsko by sa mohlo stať ďalšou krajinou Európskej únie, v ktorej sa začne platiť eurom. Ako referuje web Calea Europeana, premiér Ilie Bolojan vyhlásil, že vstup Rumunska do eurozóny by sa mohol stať hlavnou témou politickej debaty v parlamentných voľbách v roku 2028, pričom dodal, že politické sily by mohli dosiahnuť podobný konsenzus, aký sa dosiahol pri vstupe do Európskej únie alebo Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Bolojan však zdôraznil, že tento cieľ v súčasnosti nie je na programe vlády, pokiaľ Rumunsko nesplní kritérium rozpočtového deficitu. „Pokiaľ ide o vstup Rumunska do eurozóny, Bulharsko spĺňa podmienky týkajúce sa deficitnej zložky. Ako viete, Rumunsko malo v posledných rokoch niekoľko veľmi vysokých deficitov a kým nedosiahneme mieru deficitu pod 3 %, tento typ otázky nie je na programe,“ povedal Ilie Bolojan na otázku, kedy by Rumunsko mohlo prijať jednotnú menu.
Premiér uviedol, že Rumunsko je v procese postupného znižovania rozpočtového deficitu, čo je cieľ, ktorý si stanovila súčasná vláda. „Cieľom na tento rok je približne 6,2 – 6,3 % a my sme odhodlaní znížiť tento deficit do roku 2030 na približne 3 %,“ vysvetlil Bolojan.
V súčasnosti je súčasťou eurozóny 21 členských štátov Európskej únie, pričom Bulharsko prijalo jednotnú európsku menu 1. januára 2026. Podľa poslednej konvergenčnej správy, ktorú zverejnila Európska komisia v roku 2024, Rumunsko momentálne nespĺňa žiadne kritériá na prijatie spoločnej meny. Rovnako sú na tom aj Poľsko a Maďarsko. Okrem týchto troch krajín zatiaľ spomedzi členských štátov EÚ neprijali euro Česko, Dánsko a Švédsko.