Bulharsko sa lúči s levom. Euro vstupuje do krajiny s nádejami aj obavami

Bulharsko sa na prelome rokov pripravuje na historický moment. O polnoci sa krajina rozlúči s národnou menou lev a stane sa 21. členom eurozóny. Udeje sa tak takmer 19 rokov po vstupe do Európskej únie. Pre krajinu so 6,4 milióna obyvateľov ide o významný krok, ktorý vlády dlhodobo presadzovali ako cestu k posilneniu ekonomiky, väzbám na Západ a ochrane pred ruským vplyvom. Zavedenie eura však prichádza v čase politickej nestability a sprevádzajú ho obavy z rastu cien.
Odchádzajúci premiér Rosen Žeľazkov označil prechod na euro za míľnik. Pred rokovaním vlády uviedol, že Bulharsko končí rok s hrubým domácim produktom 113 miliárd eur a hospodárskym rastom presahujúcim tri percentá, čo krajinu zaraďuje medzi päť najrýchlejšie rastúcich ekonomík EÚ. Infláciu na úrovni približne 3,6 percenta spájal so „zvýšenou kúpnou silou“ a menej korupčným prostredím, nie so zavedením eura. Zároveň vyzval na „toleranciu a pochopenie občanov aj podnikateľov“ a zdôraznil, že euro bude mať „pozitívny dlhodobý vplyv na bulharskú ekonomiku“.
Obavy z cien a chaosu v obchodoch
Napriek tomu sa časť verejnosti obáva, že euro prinesie zdražovanie. Podľa Národného štatistického inštitútu vzrástli ceny potravín v novembri medziročne o päť percent, čo je viac než dvojnásobok priemeru eurozóny. „Žiaľ, ceny už nezodpovedajú tým v levoch. Štyridsať levov nie je dvadsať, ale tridsať eur pri niektorých produktoch,“ povedal pre AFP majiteľ cukrárne Turgut Ismail.
V Sofii sa v ostatných dňoch tvorili rady pred Bulharskou národnou bankou a zmenárňami, keďže časť podnikateľov hlásila problémy so získaním eur a nedostatok tzv. štartovacích balíčkov mincí. Banky zároveň upozornili na možné výpadky pri platbách kartou a výberoch z bankomatov na Silvestra. Majiteľka galérie a obchodu so šperkami Elena Šemtovová však zostáva optimistická: „Na začiatku budeme mať ťažkosti, budú problémy s vydávaním, ale do mesiaca si zvykneme.“
Vidiek sa bojí, že ešte viac schudobnie
Obavy sú citeľné najmä v menších obciach. V dedine Čuprene na severozápade krajiny, kde žije približne 400 ľudí, už obchody uvádzajú ceny v levoch aj eurách. Predavačka Biljana Nikolovová však hovorí, že v januári to bude „chaos“. „Ľudia vidia nižšiu cenu v eurách, pomýlia sa a myslia si, že im klamem,“ opisuje. Zvažovala dokonca, že obchod na pár týždňov zatvorí.
Sociologička Borjana Dimitrovová z agentúry Alpha Research upozorňuje, že v malých obciach sa kumulujú tri faktory – staršia populácia, nižšia finančná gramotnosť a hotovostné platby. „Hlavnou obavou je strach zo schudobnenia, pretože ľudia majú veľmi malé rezervy,“ uviedla. Bulharsko je podľa Eurostatu krajinou EÚ s najvyšším podielom obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, hoci za poslednú dekádu sa jeho HDP zvýšil z približne tretiny na takmer dve tretiny priemeru eurozóny.
Politické riziká a neistý začiatok
Prechod na euro sa odohráva v čase politickej nestability – krajina sa nachádza na prahu ôsmych volieb za päť rokov. Analytici varujú, že akékoľvek problémy s menou by mohli využiť protieurópski politici. Podľa posledného prieskumu Eurobarometra je proti euru 49 percent Bulharov. Guvernér centrálnej banky Dimitar Radev priznal, že v niektorých menších mestách vznikol pocit nedostatku mincí, „aj keď v skutočnosti žiadny reálny nedostatok nebol“.
Počas januára budú lev aj euro v obehu súčasne, no obchodníci budú musieť vydávať v eurách. Bulharský vstup zvýši počet ľudí používajúcich euro na viac než 350 miliónov. Či sa obavy z chaosu a zdražovania naplnia, ukážu prvé mesiace po prechode na spoločnú menu.