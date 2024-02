Vláda schválením 13. dôchodkov ohrozuje podľa PS milióny eur z Plánu obnovy

Vláda schválením 13. dôchodkov ohrozuje milióny eur z Plánu obnovy. „Kupuje si tým voličov za peniaze, ktoré Slovensko nemá a zatína obrovskú sekeru do štátneho rozpočtu,“ vyhlásila podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík.

Koaličný cynizmus

„Seniorky a seniori si zaslúžia dôstojný dôchodok počas celého roka, nielen zalepenie očí almužnou pred Vianocami. Koaličný cynizmus ide tak ďaleko, že vláde dáva právo dávku rozdeliť v priebehu roka – napríklad polovicu tesne pred voľbami, zvyšok pred sviatkami. Dôchodkyne a dôchodcovia tak budú závislí od Roberta Fica a jeho ministrov,” uviedla Petrík.

Ako ďalej dodala, zasahovanie do penzijných fondov môže znamenať, že ľudia v seniorskom veku o 10 či 20 rokov zo svojich dôchodkov neuvidia nič. Poslanec NR SR Štefan Kišš poukázal, že Európska komisia vyzýva vládu, aby predstavila reálne kompenzačné opatrenia a prestala s ďalším zadlžovaním.

Populistické riešenia

„Ak tak nespraví, hazarduje s dôchodkami budúcich generácií, aj s miliónmi z Plánu obnovy,” varuje Kišš. Podľa neho ide len o kupovanie si voličov a len v tomto roku bude stáť vyše 800 miliónov eur a vláda bude musieť škrtať inde.

„Premietnuť sa to môže do nižších investícií v zdravotníctve, nezaplátaných ciest alebo horších služieb pre občanov. Pocítime to všetci, vrátane seniorov. Tieto populistické a nebezpečné riešenia Progresívne Slovensko nebude podporovať,” uzavrel Kišš.