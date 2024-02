Dôchodkový systém na Slovensku: Výzvy a riešenia (rozhovor)

Dôchodkový systém na Slovensku čelí viacerým výzvam, ako sú napríklad starnutie populácie, nízka natalita, zvyšovanie priemerného veku dožitia či nerovnosti v dôchodkoch medzi rôznymi skupinami obyvateľstva.

V rozhovore s Igorom Horváthom, odborníkom na penzie z Dôchodkovej poradne sme sa rozprávali o tom, ako aktuálne funguje náš dôchodkový systém a o možných zmenách v ňom.

Zásluhovosť vs. solidarita

Horváth nesúhlasí s tvrdením, že 1. pilier dôchodkového systému je výlučne solidárny alebo výlučne zásluhový.

Argumentuje tým, že je z časti solidárny, no prvky zásluhovosti sú v systéme prítomné, napríklad limitácia odvodov do Sociálnej poisťovne do sedemnásobku priemernej mzdy, redukcia priemerného osobného mzdového bodu a valorizácia dôchodkov.

Zároveň zdôrazňuje, že hľadanie rovnováhy medzi zásluhovosťou a solidaritou je trvalou výzvou.

Návrhy na reformu

Horváth kriticky hodnotí aj návrhy na obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch v odvetviach ako doprava a potravinárstvo. Namiesto toho navrhuje riešiť dlhodobý problém nedostatku pracovníkov v týchto profesiách zmenou školského systému a zvýšením atraktivity týchto pozícií.

Zaujímavý je jeho postoj k znovuzavedeniu dôchodkového stropu. Aj keď vidí v tomto riešení isté výhody, upozorňuje na jeho negatívny dopad na verejné financie v kontexte demografického vývoja a budúcnosti trhu práce.

Horváth sa takisto vyjadril aj k možnosti súbehu predčasného dôchodku a práce bez limitu mzdy. Takéto riešenie považuje za neudržateľné z hľadiska verejných financií a navrhuje hľadať spravodlivejšie a efektívnejšie riešenia.

Zlepšenie systému

Podľa Horvátha je kľúčové zamerať sa na príjmovú stránku dôchodkového systému a navrhuje:

Zmenu systému odvodov, aby živnostníci a podnikatelia prispievali do systému spravodlivejšie

Zvýšenie pracovnej inklúzie a zapojenie čo najviac práceschopných ľudí do pracovného pomeru

Získanie kvalifikovanej pracovnej sily z krajín s prebytočnou populáciou, ako sú Indonézia, Thajsko, Vietnam a India

Horváth zdôrazňuje, že demografiu už nezmeníme, ale s trhom práce a systémom odvodov sa dá efektívne pracovať. Zvýšenie príjmovej stránky a hľadanie spravodlivej rovnováhy medzi zásluhovosťou a solidaritou sú kľúčové pre udržateľnosť a zlepšenie fungovania dôchodkového systému na Slovensku.

