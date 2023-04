Úspory Slovákov padli na rekordné minimum, v eurozóne však dosahujú viac ako trojnásobné úrovne

Ľudia žijúci na Slovensku aktuálne sporia najmenej od roku 1995, teda odkedy sú dostupné dáta z takzvaných národných účtov. Z disponibilných príjmov si priemerná domácnosť v závere vlaňajška po sezónnom očistení odložila len 3,6 percenta. A to do týchto úspor štatistici započítavajú aj odvody do druhého dôchodkového piliera, ktoré z celkových úspor aktuálne tvorili viac ako polovicu.

Negatívny trend

Môže za to najmä rekordná inflácia a snaha ľudí udržať si reálnu úroveň spotreby z minulosti. V celej eurozóne pritom miera úspor dosahuje viac ako trojnásobné úrovne. V tlačovej správe na to upozorňuje analytik VÚB Michal Lehuta.

Negatívny trend vidno na bankových vkladoch domácností na Slovensku, ktoré podľa databázy Národnej banky Slovenska z maxima 46,4 miliardy eur vlani v januári aktuálne, teda za február tohto roka, dosahujú už „len“ 46,0 miliardy.

„V čistom tak úspory ľudí na bežných a termínovaných účtoch za uplynulý rok za viac ako rok nie len, že o nič nenarástli, ale dokonca aj mierne poklesli,“ uviedol analytik VÚB.

Bolo to podľa neho prvýkrát od Veľkej recesie v roku 2009. Pritom tieto zdroje sú najdôležitejšou časťou bankových pasív využívaných na úverovanie ekonomiky.

Rekordne nízka miera úspor

Na jednej strane rekordne nízka miera úspor podľa analytika pomáha ekonomike v jej ťažších časoch, keď domácností v hospodárstve po pandémii štedro míňajú, no na druhej si takto „prejedajú“ časť možnej spotreby z budúcnosti.

„Pri 15-percentnej inflácii a 10-percentnom raste miezd sa totiž životná úroveň zamestnancov rýchlo prepadá. Vlani reálna mzda klesla o 4,6 percenta a kúpyschopnosť priemernej výplaty zrejme poklesne aj v tomto roku. Predpokladáme, že to bude pokles okolo 1,5 percenta,“ uviedol Lehuta.

Finančné účty

Takzvané finančné účty za záverečný štvrťrok vlaňajška ukázali, že v celkovom objeme aktív si slovenské domácnosti medzikvartálne o niečo polepšili, no v medziročnom porovnaní zaznamenali pokles o 2,2 miliardy eur, teda o 2,1 percenta.

„Stojí za tým spomínaný pokles objemov vkladov v bankách, ale aj pokles hodnoty zainvestovaných prostriedkov v podielových fondoch, či v životnom poistení. Teda aktív, ktoré doplatili na pokles cien akcií a dlhopisov na globálnych finančných trhoch,“ tvrdí analytik VÚB. Klesol tiež odhad objemu hotovosti, ktorú domácnosti držia.