Trinásty dôchodok dostanú seniori ešte pred Vianocami, niektorí však nebudú mať nárok na plnú sumu - VIDEO

So začiatkom decembra sa začína vyplácanie trinástych dôchodkov. Tento rok budú v novej sume podľa novely zákona, ktorú schválil parlament. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš na tlačovej konferencii uviedol, že konečne sa bude vyplácať riadny trinásty dôchodok.

Vyplácanie bude trvať do 20. decembra, každý poberateľ dostane trinásty dôchodok k svojmu dôchodku, ktorý poberá každý mesiac. Tomáš uviedol, že niektorí seniori, ktorí poberajú dôchodky hneď na začiatku mesiaca, už svoj trinásty dôchodok dostali.

Základná suma trinásteho dôchodku

„Základná suma trinásteho dôchodku je v prípade starobných dôchodkov 606,30 eur. Predčasný starobný dôchodok bude rovnako 606,30 eur. Invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku bude tiež 606,30 eur. Tu sme vyhoveli organizáciám zdravotne znevýhodnených ľudí, pokiaľ je človek poberateľ invalidného dôchodku, ale už dosiahol dôchodkový vek, dostane rovnakú sumu ako starobný alebo predčasný dôchodca,“ uviedol minister práce.

Poberatelia invalidného dôchodku nad 70 % dostanú 493,80 eur, do 70 % dostanú sumu 300 eur. Vdovský trinásty dôchodok bude na úrovni 339 eur a vdovecký alebo sirotský na úrovni 300 eur.

Kombinujú zásluhovosť so solidaritou

„V každej kategórii trinásty dôchodok predstavuje priemerný ročný dôchodok za minulý rok. Myslíme si, že je to správne a spravodlivé, pretože takto kombinujeme aj zásluhovosť aj solidaritu, pokiaľ by sme to neurobili, tak seniori s tými vyššími dôchodkami by dostali vyšší trinásty dôchodok a s tými nižšími zase nižší trinásty dôchodok. Takto každý dostane rovnakú sumu dôchodku, v prípade starobných dôchodcov je to tých 606 eur, keď si to rozdelíme medzi 12 mesiacov, tak každému starobnému seniorovi zvýšime dôchodok o 50 eur mesačne,“ vyhlásil Erik Tomáš.

Zároveň poukázal na to, že po schválení nového trinásteho dôchodku museli spraviť dve úpravy. Prvá sa týkala úpravy predčasných dôchodkov, keďže podľa Tomáša hrozilo, že kvôli makroekonomickým vplyvom by trinásty predčasný dôchodok bol vyšší ako starobný, preto zaviedli strop tejto sumy.

Niektoré dôchodky bude Sociálna poisťovňa prepočítavať

Rezort práce tiež prijal rozhodnutie, že seniori, ktorí poberajú dôchodky aj zo Slovenska aj zo zahraničia, a nepracovali na Slovensku viac ako 10 rokov, nebudú mať nárok na plný 13. dôchodok.

Sociálna poisťovňa týmto poberateľom prepočíta trinásty dôchodok na základe ich odpracovaných rokov na Slovensku. Z tohto dôvodu takíto seniori nedostanú trinásty dôchodok v decembri, ale na budúci rok v závislosti od prepočítania poisťovne, najneskôr to však bude do septembra 2025.

„Sociálna poisťovňa je procesne aj technicky pripravená na výplatu trinástych dôchodkov, prvé úhrady už boli zrealizované. Tí poberatelia, ktorí majú výplatné termíny 22. a 24. decembra, budú mať svoje dôchodky vyplatené 20. decembra. Rovnako urobíme všetko preto, aby zahraničné trináste dôchodky boli vypočítane a rozhodnutia doručené skôr ako do 30. septembra 2025,“ uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška.

Seniori vrátia do rozpočtu 100 miliónov

Minister práce, Erik Tomáš, zároveň vyhlásil, že z 8,3 miliardy eur, ktoré tento rok pôjdu na vyplatenie trinástych dôchodkov, už 300 miliónov bolo predtým vyčlenených na prvú verziu trinásteho dôchodku.

Zároveň minister práce argumentoval tým, že seniori vrátia do štátneho rozpočtu minimálne 100 miliónov eur z týchto peňazí. Budúci rok by mal byť trinásty starobný dôchodok vo výške 678 eur, navýšia sa aj iné kategórie dôchodkov, tie oznámi rezort v marci 2025.