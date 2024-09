Tri banky čoskoro začnú svojim klientom ponúkať okamžité platby

Prima banka ohlásila, že od 4. novembra 2024 svojim klientom sprístupní okamžité medzibankové platby, ktoré umožnia prevody finančných prostriedkov v reálnom čase po celých 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Pre portál Živé.sk to potvrdila hovorkyňa banky Eva Čonková. Nová služba umožní nielen prijímanie, ale aj odosielanie okamžitých platieb do bánk, ktoré sú zapojené do tejto siete.

Prima Banka týmto krokom zlepšuje používateľskú skúsenosť pre svojich klientov, ktorí môžu očakávať zrýchlenie finančných transakcií medzi rôznymi finančnými inštitúciami na pár sekúnd. Tým sa odbúrajú aj bariéry pre klientov, ktorí si zatiaľ vyberali banku podľa inštitúcií, ktoré používajú ich známi.

Taktiež Privatbanka, ktorá sa špecializuje na privátne bankovníctvo, oznámila, že od rovnakého dátumu, 4. novembra 2024, uvedie funkciu okamžitých platieb. Na rozdiel od Prima banky však na začiatku poskytne len možnosť prijímať okamžité platby.

„Privatbanka súčasne s prijímaním okamžitých platieb od 4. novembra 2024 pripravuje aj implementáciu ich odosielania, a to najneskôr v termíne do 9. októbra 2025,“ uviedla pre Živé.sk hovorkyňa Privatbanky Iveta Makatura.

ČSOB sa tiež pripojí k bankám, ktoré poskytujú okamžité platby. Banka začne s prijímaním týchto platieb od 7. októbra 2024, no podobne ako Privatbanka, spočiatku neumožní ich odosielanie. „Potvrdzujeme, že v uvedenom termíne banka plánuje spustenie prijímania okamžitých platieb a v roku 2025 aj ich odosielanie,“ informovala hovorkyňa banky Anna Jamborová.

Na Slovensku sa okamžité platby zaviedli 1. februára 2022. Zaviedli ich tri banky, a to Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka spolu s Raiffeisen bankou. Tieto banky majú viac ako 50-percentný podiel na platbách na Slovensku a zároveň viac ako 50-percentný podiel na celkovom počte otvorených účtov.

Ďalší členovia bankovej asociácie, ktorí zaviedli okamžité platby postupne, sú Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v SR a J&T Banka. Oberbank sa však zameriava na firemné financovanie, J&T Banka sa taktiež venuje najmä biznis klientom. Ak má niekto účet v online bankách Revolut či N26, tak aj v nich je možné platiť instantne. Ku skupine bánk sa v tomto roku v máji pridala aj Fio banka.