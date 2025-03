Tretí pilier zaznamenal vlani historické zhodnotenie, počet sporiteľov prekonal milión

Rok 2024 bol pre tretí pilier dôchodkového sporenia na Slovensku mimoriadne úspešný. Počet účastníkov prekročil miliónovú hranicu, keď ku koncu roka evidoval 1,032 milióna účastníkov.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti zaznamenávali mesačne priemerne osemtisíc až deväťtisíc nových zmlúv, čo predstavuje nárast o takmer štvrtinu za posledných päť rokov.

Rastie podiel mladších sporiteľov

Najvyššie zastúpenie pri vstupe do tretieho piliera majú ľudia vo veku od 24 do 42 rokov, pričom rastie aj podiel mladších sporiteľov vo veku od 19 do 23 rokov.

Priemerný vek sporiteľa je približne 40 rokov. Objem majetku v treťom pilieri sa v priebehu roka 2024 zvýšil o takmer 18 % na 4,13 miliardy eur. Výrazný podiel na raste majú príspevky účastníkov a ich zamestnávateľov, ako aj úspešné zhodnotenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

Indexové fondy dosiahli zhodnotenie od 17 do 20 %, zatiaľ čo akciové fondy zhodnotili od 10 do 16 %. Viac ako trom štvrtinám účastníkov prispievali aj zamestnávatelia, pričom priemerný príspevok účastníka bol 23,79 eur mesačne a zamestnávatelia prispievali priemerne 41,13 eura.

Pri rizikových profesiách ide o povinnosť

Dôchodkové dávky v treťom pilieri aktuálne poberá viac ako 40-tisíc účastníkov, pričom od roku 2006 vyplatili správcovia úspor viac ako dve miliardy eur. Tretí dôchodkový pilier je dobrovoľný, no pre rizikové profesie je účasť povinná.

Vzhľadom na zníženie podielu kapitalizačného piliera a nepriaznivú demografickú situáciu na Slovensku sa význam doplnkového dôchodkového sporenia bude naďalej zvyšovať.