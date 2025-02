Transakčná daň skôr rozvráti podnikanie a vyženie zo Slovenska podniky, myslí si Karas

Transakčná daň skôr rozvráti podnikanie a vyženie zo Slovenska podniky. Myslí si to podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas.

„Prídeme o množstvo pracovných miest, pretože ľudia nebudú ochotní ju platiť. Je to rarita. Nikde nefunguje a tak, ako je zavedená u nás, je likvidačná. Spôsobí chaos, aj administratívny, aj nákladový, po všetkých stránkach,” vyjadril sa ďalej v rozhovore pre agentúru SITA.

Nastanú obrovské podvody, obrovské úniky

Transakčnú daň považuje za odstrašujúcu. Rozvrat podľa neho nastal i v prípade dane z pridanej hodnoty (DPH), poukázal pri tom na to, že bola rozdelená do viacerých segmentov, napríklad na určité potraviny je jedna sadzba a na iné potraviny ďalšia sadzba.

„Nikto sa to ´nevysomári´, tam budú obrovské podvody, obrovské úniky,” myslí si podpredseda KDH. „Vláda uchopila tak babrácky konsolidáciu, že nás dostala do ešte väčšieho marazmu, než v akom sme boli pred konsolidáciou,” dodal. Výnos pre zníženie štátneho dlhu bude podľa Karasa veľmi malý a chýba mu aj vízia prorastových či proinvestičných opatrení.

„Keď ste niekde zobrali, čakalo sa, že niekde vygenerujete príležitosť a huby začnú rásť. Lenže tam nezačnú žiadne huby rásť, ešte aj tie, ktoré sú, sa zašliapli. A vyhnali sa, nech idú rásť inde, do Poľska, do Čiech, kdekoľvek inde, len nie u nás. To je tragédia,” nazdáva sa Karas.

Trináste dôchodky považuje za nesystémové

Podpredseda KDH poukázal aj na trináste dôchodky, na ktoré podľa jeho slov smerovalo 2,7 miliardy eur. Považuje ich za nesystémové. „Čo s nimi?,” spytuje sa. „Postavili proti sebe generáciu starších a strednú generáciu a vnúčatá. Čiže, akoby zrazu tá mladá generácia je postavená proti staršej generácii,” myslí si. Zdôraznil, že nemá nič proti medzigeneračnej solidarite, no tá podľa neho musí byť adresná, efektívna a rozumná. Nastavenie 13. dôchodkov tak, že ich dostávajú aj tí, ktorí na ne nie sú odkázaní, považuje Karas za absurdné.

„Je tu toľko chybných krokov, ktoré urobila táto vláda, že KDH chce prísť s radikálnymi návrhmi. Budú radikálne, musia byť. Budú aj bolieť, ale my bez hanby s nimi prídeme a predstavíme ich,” uviedol podpredseda kresťanských demokratov. Tieto návrhy by sa podľa Karasových slov mali týkať zníženia daní i zásadného zatraktívnenia investičného prostredia, ktoré by prilákali zahraničné investície.

„Naozaj potrebujeme zásadne otočiť a zmeniť mentalitu, pretože táto populistická mentalita rozsypovania peňazí nakoniec skanibalizuje celý náš rast a nebudeme sa z toho vedieť vymotať. Už sme teraz s čiernou dierou, ale môže to dopadnúť ešte horšie,” nazdáva sa Karas.

Čo sa dozviete v rozhovore s Viliamom Karasom:

aké sú dôsledky slovenskej zahraničnej politiky a ako ju vnímajú naši partneri?

prečo je potrebná decentralizácia EÚ a akú úlohu v tom môže zohrať Slovensko?

ako ovplyvní Trumpova administratíva obchodné vzťahy medzi USA a EÚ?

aké reformy navrhuje KDH pre slovenskú ekonomiku?

prečo je návrat k hodnotám dôležitý pre budúcnosť Slovenska?

Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify