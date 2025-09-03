Progresívci podporujú návrh z dielne SNS. Danko chce spod transakčnej dane vyňať živnostníkov a firmy s obratom do 100-tisíc eur - VIDEO

Andrej Danko a ďalší poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) navrhujú spod transakčnej dane vyňať živnostníkov a firmy s obratom do 100-tisíc eur. Výbor NR SR pre financie a rozpočet dnes o návrhu prerušil rokovanie, možný je aj posun návrhu zo septembrovej na októbrovú schôdzu.
Cieľom návrhu zákona z dielne poslancov SNS je upraviť rozsah subjektov, ktoré sú daňovníkmi podľa zákona o dani z finančných transakcií. Navrhovanou úpravou sa z pôsobnosti zákona majú vypustiť fyzické osoby – podnikatelia a súčasne sa zavádza výnimka pre právnické osoby a organizačné zložky zahraničných osôb s nižšou výkonnosťou hospodárskej činnosti.
„Zdanenie finančných transakcií v súčasnej podobe sa vzťahuje aj na najmenších podnikateľov vrátane fyzických osôb – podnikateľov, ktorí sú často jedinými zamestnancami a zároveň správcami vlastnej agendy. Pre túto skupinu subjektov znamená zavedenie transakčnej dane nielen dodatočné finančné náklady, ale aj výraznú administratívnu záťaž spojenú s vedením transakčného účtu, odvodom dane a dokumentačnými povinnosťami. Tieto povinnosti môžu mať v prípade malých subjektov neprimeraný dopad na ich ekonomickú stabilitu a v niektorých prípadoch môžu viesť až k ukončeniu podnikania z dôvodu kumulácie nákladových faktorov,“ uvádzajú poslanci v návrhu.
Hranica je 100-tisíc eur
Pre právnické osoby sa ustanovuje hranica zdaniteľných príjmov vo výške 100 000 eur ako kritérium pre vymedzenie účasti na zdaňovaní finančných transakcií z hľadiska daňovej výnosnosti a efektívnosti výberu.
Právnické osoby, ktoré túto hranicu nepresiahnu, nebudú mať daňovú povinnosť podľa zákona o dani z finančných transakcií, čím sa zníži ich regulačná a odvodová záťaž. Ide spravidla o malé právnické osoby poskytujúce služby bez zamestnancov alebo s minimálnou personálnou kapacitou, ktoré vykazujú nižšiu hospodársku aktivitu a pre ktoré by uplatňovanie transakčnej dane bolo neúmerné v pomere k ich obratu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet v stredu o menovanom návrhu prerušil rokovanie. Poslanec Adam Lučanský (SNS) pripustil, že zatiaľ sa s mnisterstvom financií nezhodujú na vyčíslení výpadkov z rozpočtu. Dohodnuté nie je ani to, či spod dane budú oslobodení živnostníci s obratom do 100-tisíc eur alebo všetci, ako to navrhovala SNS.
Progresívci podporia návrh SNS
Poslanec Štefan Kišš (Progresívne Slovensko) v stredu po finančnom výbore uviedol, že progresívci podporia návrh z dielne SNS. „My sa od začiatku vyjadrujeme k transakčnej dani, že ju zrušíme v prvý deň, ak budeme mať tú možnosť. Zároveň akékoľvek zmenšenie tejto hlúpej dane podporíme. Podporíme teda aj tento návrh z dielne SNS,“ vyhlásil Kišš.
Ministerstvo financií zatiaľ nesúhlasí
Poslanci SNS uvádzajú, že návrh zákona má negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Výpadok príjmov odhadujú na 35-50 miliónov eur ročne, čo predkladatelia považujú za zásah marginálneho charakteru s prihliadnutím na celkový ročný výnos dane z finančných transakcií, ktorý v podmienkach plnej účinnosti presiahne hranicu niekoľkých stoviek miliónov eur.
Iný názor má na túto otázku Ministerstvo financií SR. „K vyčíslenému vplyvu na rozpočet verejnej správy z titulu úbytku príjmov uvádzame, že tento je odvodený iba od skupiny živnostníkov uplatňujúcich paušálne výdavky a nezohľadňuje živnostníkov a právnické osoby, ktoré vedú účtovníctvo a uplatňujú skutočné výdavky, zároveň nie je možné súhlasiť ani s deklarovaným počtom právnických osôb s príjmami do 100-tisíc eur. MF SR odhaduje statický fiškálny výpadok z titulu návrhu výnimiek z transakčnej dane na úrovni 122-175 miliónov eur ročne,“ uvádza vo svojej reakcii rezort financií.
Parlament zatiaľ návrh poslancov SNS schválil pred letom len v prvom čítaní. Rozhodujúce hlasovania boli naplánované na septembrovú schôdzu, ktorá sa začína na budúci utorok. Ak by sa posunul návrh na október, zrejme by sa nestihla navrhovaná účinnosť. Októbrová schôdza je totiž naplánovaná až od 14. októbra.