To fakt? Rodičovský dôchodok bude menej ako desatina z doterajšej sumy, ale nie ak zarábate 12-tisíc mesačne

Zmena výpočtu rodičovských dôchodkov, ktorú avizoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), zoberie penzistom z ich rodičovských dôchodkov vyše 90 percent.

Menej ako desatina z doterajšej sumy

Na sociálnej sieti Facebook na to upozornil Jozef Mihál. „Nové rodičovské dôchodky budú menej ako desatina doterajšej sumy,“ priblížil a pridal aj príklad „pani Anny„, ktorá má hrubú mzdu 1 000 eur.

„Ak by sa výpočet nezmenil, počas roka 2024 by každý z jej rodičov dostal rodičovský dôchodok vo výške 1,5 percenta z 1 000 eur = 15 eur mesačne, resp. 180 eur za celý rok,“ vypočítal Mihál.

Sumy po zmenách od 1. januára

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny však plánuje zrušiť vyplácanie rodičovského dôchodku v súčasnej podobe.

Samotný rodičovský dôchodok však rezort nezruší, keďže tento inštitút je zakotvený v Ústave SR. Ficova vláda jeho aktuálnu podobu nahradí tým, že deti budú môcť prispieť svojim rodičom na dôchodku dvomi percentami z ich dane z príjmov. Táto zmena sa má zaviesť už od 1. januára budúceho roka.

Zrušením vyplácania rodičovských dôchodkov v súčasnej podobe získa vláda 315 miliónov eur, ktoré využije na zvýšenie trinástych dôchodkov.

Mihál priblížil, ako by to vyzeralo po zavedení avizovanej zmeny, ktorú navrhuje rezort práce. „Pani Anna„ z tisícky hrubej mzdy odvedie 19-percentnú daň z príjmov 75,24 eura. Dve percentá z tejto sumy predstavujú zhruba 1,5 eura. „Po novom tak rodičia ‚pani Anny‘ dostanú rodičovskú penziu 1,50 eura mesačne, resp. 18 eur za celý rok,“ priblížil Mihál.

„ Pánovi Adamovi „ zmena pomôže

Dal však aj ďalší príklad a ten ukazuje, že rodičovské dôchodky od Tomáša môžu byť aj vyššie, ako tie za éry ministrovania Milana Krajniaka (Sme rodina). Ale má to háčik, ktorý je vo výške príjmu „pána Adama„, ktorý zarába 12-tisíc eur brutto mesačne a neuplatňuje si daňový bonus na deti.

„Ak by sa výpočet rodičovských penzií nezmenil, počas roka 2024 by každý z jeho rodičov dostal rodičovský dôchodok v maximálnej možnej výške a to 23,50 eura mesačne, resp. 282 eur za celý rok,“ uvádza Mihál na sociálnej sieti Facebook.



Po novom pri hrubej mzde 12-tisíc eur odvedie daň 2 428 eur a z toho dve percentá predstavujú 48,50 eura. „Rodičia ‚pána Adama‘ tak dostanú rodičovský dôchodok spolu 48,50 eur mesačne, resp. spolu 582 eur za celý rok, čiže, na jedného je to 291 eur. O deväť eur viac, ako ‚po starom‘,“ uviedol Mihál.

Má to však podľa neho háčik, pretože„pán Adam„ zvykol svoje dve percentá posielať Lige proti rakovine. „Ak dá prednosť svojim rodičom, za rok 2024 im nepošle nič,“ ozrejmil.