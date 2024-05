Digitálne euro rozšíri možnosti, ako môžeme platiť, projekt je zatiaľ v prípravnej etape

Digitálne euro bude novým členom rodiny digitálnej hotovosti a rozšíri paletu možností, ako môžeme platiť.

Ako ďalej uvádza výkonný riaditeľ úseku platobných systémov a peňažnej hotovosti v Národnej banke Slovenska Dušan Jurčák, po dvoch rokoch skúmania odštartovala na sklonku minulého roka Európska centrálna banka spoločne s centrálnymi bankami členských krajín eurosystému prípravnú etapu zavedenia digitálneho eura.

Dostupné bude aj offline

Súčasťou plánu je počas dvoch rokov pripraviť a schváliť potrebnú legislatívu, pravidlá fungovania, prípravu infraštruktúry a výber poskytovateľov.

Na konci tohto obdobia sa rozhodne, či tento ambiciózny projekt postúpi do finálnej fázy. Ak sa tak stane, rozhodne sa aj o dátume samotného spustenia.

Ide o digitálnu formu hotovosti, ktorá bude dostupná vo všetkých kútoch eurozóny. Zásadnou výhodou bude podľa Jurčáka jej dostupnosť v off-line podobe.

Tak, ako hotovosť v peňaženke. Medzi hlavné výhody podľa neho patrí napríklad povinná akceptácia v rámci krajín eurozóny, bezplatné použitie, či možnosť používať digitálne euro off-line.

Ľudí to nebude nič stáť

„Budeme nezávislejší s vyššou odolnosťou voči kybernetickým útokom. Ambíciou je vytvoriť systém pre celoeurópske platobné služby s cieľom zvýšiť efektívnosť a podporiť inovácie v oblasti platobných systémov,“ uvádza Jurčák.

Ako pokračoval, centrálne banky nebudú mať prístup k osobným údajom identifikujúcich používateľov, nebudú ukladať údaje. Platba digitálnym eurom ľudí nebude nič stáť.

„Centrálne banky nemajú ani kapacity a ani chuť viesť komerčné retailové účty,“ vysvetľuje Jurčák.

Už nebudete musieť myslieť na to, že si musíte pre istotu vybrať hotovosť. Budete mať možnosť vlastniť dve peňaženky. Jednu fyzickú vo vrecku, či taške a druhú digitálnu.

Peniaze sa dajú vrátiť na účet

Postup bude jednoduchý. Najskôr si zriadite digitálnu peňaženku v komerčnej banke. Do svojej digitálnej peňaženky si vložíte peniaze, a to hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom z bankového účtu.

Digitálne eurá, ktoré máte uložené v digitálnej peňaženke, môžete používať pri platení za tovary a služby.

Ak sa rozhodnete, že peniaze, ktoré máte v digitálnej peňaženke, chcete vrátiť na svoj bankový účet, môžete tak urobiť hocikedy a previesť ich buď manuálne alebo na základe nastavenia automatického prevodného príkazu.

Digitálne euro bude podľa odborníka možné použiť pri nákupe v potravinách či za lístok do kina. „Použijete ho pri všetkých elektronických platbách v kamenných obchodoch a v online priestore,“ pripomína Jurčák.

Hotovosť pri cestách nebude potrebná

Umožní priame platby, online a off-line, z digitálnej peňaženky pomocou mobilného telefónu alebo inteligentných hodiniek.

„Pri cestách do iných krajín eurozóny nemusíte so sebou brať hotovosť. Navyše sa vyhnete poplatkom za výber hotovosti z bankomatov v celej eurozóne,“ informuje Jurčák.

No ako dodal, ešte to chvíľu potrvá. Zo strany príslušných európskych inštitúcií je potrebné pripraviť potrebné zákony, reguláciu a podmienky pre prípadné uvedenie digitálneho eura do života. „Uvidíme, čo všetko prinesú nasledujúce dva roky,“ uzavrel Jurčák.