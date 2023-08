Tieto banky od septembra spoplatnia predčasné splatenie pri hypotékach či pôžičkách

Každoročne sa hovorí o zdražovaní služieb bánk. Rozsah zvyšovania cien je zakaždým rozmanitý. Aj v tomto roku banky pristupujú k zmenám svojich cenníkov. Zväčša sa to týka poplatkov za vedenie účtu a služby, ktoré ľudia vykonávajú priamo v pobočke. Aktuálne sa však niektoré banky rozhodli upraviť poplatky aj v rámci hypoték či pôžičiek.

Poštová banka

Poštová banka od septembra upravuje poplatok za predčasné splatenie spotrebiteľského úveru.

Ako informuje Finančný kompas, poplatok za predčasné splatenie úveru bude vo výške skutočných nákladov priamo súvisiacich so žiadosťou o predčasné splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti.

– maximálne 1 % z predčasne platenej sumy spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok,

– maximálne 0,5 % z predčasne splatenej sumy spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak toto obdobie nepresahuje jeden rok.

Nevzťahuje sa to na prípady, keď suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10-tisíc eur.

Predtým bolo predčasné splatenie úveru alebo jeho časti v Poštovej banke bez poplatku.

365.bank

365 bank upravuje poplatky pri hypotékach a pôžičkách. Zmeny sa budú týkať poplatkov za poskytnutie hypotéky, kde si klienti priplatia a predčasného splatenie hypotéky a pôžičky.

Hypotéky

Banka zvýši poplatok za poskytnutie úveru na 0,8 % z objemu úveru, minimálne 300 eur, maximálne 1 000 eur. Pôvodný poplatok bol ešte 0,8 % z objemu úveru, minimálne 250 eur, maximálne 1 000 eur.

Poplatok za predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bude vo výške: skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru na bývanie, maximálne 1 % z predčasne splatenej sumy úveru.

Nevzťahuje sa na: predčasné splatenie a mimoriadnu splátku uskutočnenú v období výročia fixácie úrokovej sadzby a na prvú mimoriadnu splátku vykonanú v každom kalendárnom mesiaci, pričom kumulatívne nepresiahne výška mimoriadnej splátky, resp. mimoriadnych splátok 30 % z objemu úveru v rámci jedného kalendárneho roka.

Predtým sa poplatok nevzťahoval na predčasné splatenie a mimoriadne splátky uskutočnené v období výročia fixácie úrokovej sadzby a na mimoriadne splátky do výšky 20 % z istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.

Pôžičky

Poplatok za predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bude v 365.bank vo výške: skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, maximálne 1 %, resp. 0,5 % z predčasne splácanej sumy úveru,

– maximálne 1 % z predčasne splatenej sumy spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok,

– maximálne 0,5 % z predčasne splatenej sumy výšky spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak toto obdobie nepresahuje jeden rok.

Nevzťahuje sa na prípady keď suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10-tisíc eur.

Predtým bolo predčasné splatenie pôžičky v 365.bank bez poplatku.

mBank

Od septembra upravuje výšku poplatku za predčasné splatenie úveru aj mBank. Predčasné splatenie hypotéky na podnet klienta s variabilnou sadzbou alebo fixnou sadzbou počas obdobia fixácie bude za poplatok:

– zadarmo pri predčasnom splatení istiny úveru do výšky 30 % počas kalendárneho roka,

– maximálne do výšky 1 % z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 30 % istiny v kalendárnom roku.

Vzťahuje sa na všetky zmluvy o mHypotéke uzatvorené po 15. 4. 2009. Netýka sa zmlúv uzatvorených do 15. 4. 2009. Predčasné splatenie nemá vplyv na fixačné obdobie. Výpočet celkovej predčasnej splátky v % počas kalendárneho roka je vykonaný zo súčtu všetkých predčasných splátok za dané obdobie.

Predtým to bolo zadarmo pri predčasnom splatení úveru do výšky 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky, resp. maximálne do výšky 1 % z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky.