Banky odmietli rokovať s politikmi a obrátili sa ľuďom chrbtom, podľa Kollára ich po voľbách môže čakať bankový odvod (video)

V posledných dňoch sa hovorilo o tom, že banky by sa mali stretnúť s politikmi a spolu by hľadali riešenia v rámci zvyšovania úrokových sadzieb na hypotékach. Ako však v stredu na brífingu povedal šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár, banky si to rozmysleli a teda nechcú sa stretnúť a diskutovať na túto tému.

Banky majú obrovské zisky

Banky zaznamenali podľa Kollára obrovské zisky a tie majú od bežných ľudí, ktorí sú ich klientmi. „Klientom treba teraz pomôcť a banky sa im otočili chrbtom. A to mi veľmi vadí,“ povedal Kollár. Je potrebné podľa jeho slov situáciu riešiť. „Mohli sme spolu vytvoriť riešenie, ktoré by bolo pre ľudí a aj v záujme bánk,“ skonštatoval Kollár.

No banky podľa neho odmietli možnosť diskusie. „Po voľbách sa im veľmi ľahko môže stať, že s nimi nikto rokovať nebude a môžu to dostať nakázané. A či sa im to bude páčiť alebo nie,“ varuje Kollár.

Niektorí politici, ktorí už majú podľa jeho slov našliapnuté na výhru, hovoria o bankových odvodoch a iných opatreniach. „Ja som chcel ísť aktom solidarity, ale nemajú záujem,“ skonštatoval Kollár.

Zavedenie bankového odvodu

O znovuzavedení bankového odvodu hovorí napríklad predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini, ale aj šéf strany Smer-SD Robert Fico. Banky totiž podľa nich dosahujú vysoké zisky a môžu si tak dovoliť zaplatiť odvod, ktorý by smeroval na vykrytie vyšších splátok hypoték.

Slovenská banková asociácia už pred časom reagovala, že sa ako zástupca bankového sektora nenechá vtiahnuť do predvolebných kampaní jednotlivých politických strán. Banky sú pritom podľa asociácie v prípade potreby pripravené poskytnúť riešenia dotknutým klientom.