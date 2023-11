Takmer tri štvrtiny ľudí si neefektívne šetria peniaze na bežnom účte, inflácia im však z úspor ukrojila 4,5 milióna eur

Najčastejší spôsob sporenia ľudí je naďalej odkladanie si peňazí na bežnom účte v banke. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre finančnú skupinu Partners.

Z peňazí vám ukrajuje inflácia

Tento spôsob využívajú takmer tri štvrtiny opýtaných. Viac ako polovica Slovákov si stále odkladá peniaze aj doma a necelá polovica na sporiacom účte v banke. Ďalšia tretina opýtaných si sporí na dôchodok v treťom pilieri, štvrtina má investičné životné poistenie a viac ako pätina sporí na termínovanom vklade v banke.

Menej využívané je investovanie do akcií, fondov, dlhopisov a investovanie do iných nástrojov, ako sú drahé kovy či kryptomeny. Odkladanie peňazí doma alebo na bežnom účte v banke nielenže neprináša zárobok, ale ukrajuje z nich aj vysoká inflácia.

„Na bankových účtoch majú Slováci dlhodobo až 45,75 mld. eur, inflácia im z týchto úspor za rok ukrojila približne 4,5 milióna eur. Peniaze na bežných bankových účtoch nezarábajú, dôvodom sú nízke úrokové sadzby,“ upozorňuje finančný analytik z Finančného kompasu Matej Dobiš.

Šetriť nie je problém

Viac ako polovica Slovákov, ktorí si v domácnosti sporia, uvádza výšku mesačnej nasporenej sumy do 150 eur. Najčastejšie je výška mesačnej nasporenej sumy do 50 eur a rovnaká skupina opýtaných si dokáže mesačne odložiť v rozmedzí od 51 do 100 eur. Vyjadrilo sa tak 23 % opýtaných. Len 3 % si mesačne odložia viac ako 500 eur.

„Často sa stretávame s reakciou ľudí, že nemajú z čoho šetriť. Zo skúseností však vieme, že odkladať si peniaze a začať šetriť nakoniec nie je problém po dôkladnej analýze rozpočtov domácností,“ hovorí odborníčka na osobné financie spoločnosti Partners Andrea Kasanická Straková.

Dobrá správa podľa nej je, že pri kúpe oblečenia, obuvi či návšteve kina radšej ľudia platia výdavky zo svojho vrecka a vyhýbajú sa pôžičkám. Vyjadrilo sa tak 95 % opýtaných. Naopak, v prípade nákupu finančne náročnejších vecí uprednostňujú Slováci skôr požičanie si peňazí, a to hlavne na kúpu auta alebo bytu.